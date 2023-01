Ronaldo: – Jeg gir blaffen i hva folk mener

Uten å si noe om sin svimlende årslønn sa Cristiano Ronaldo (37) på en pressekonferanse tirsdag at han ikke bryr seg om hva folk mener om hans klubbvalg.

PÅ PLASS: Cristiano Ronaldo ankom til Riyadh tirsdag kveld.

Portugiseren blir tirsdag presentert av sin nye klubb, Al-Nassr i Saudi-Arabia.

– Det er ikke slutten på min karriere i Saudi-Arabia. Mange folk snakker - men de vet ingenting om fotball. Jeg vet at ligaen her er veldig konkurransedyktig, sier Ronaldo på pressekonferansen, iført grå dress og lyseblått slips.

Det kostet cirka 40 kroner å komme inn, og 25.000 mennesker hadde møtt opp for å se presentasjonen av Ronaldo. Pengene gikk til veldedighet.

– Jeg gir blaffen i hva folk mener om dette valget. Jeg tok min avgjørelse, jeg er fornøyd, sier Ronaldo ifølge en video som klubben har publisert fra pressekonferansen.

POPULÆR: En liten pjokk får Ronaldo-drakt av sin mor i Riyadh. Ronaldo skal ha drakt nummer 7 i Al-Nassr.

– Jeg ser fram til å spille. Jeg er klar i morgen hvis treneren synes det. Jeg vil kose meg her.

Ronaldo forteller at mange klubber i Europa, Brasil, Australia, USA og hjemlandet Portugal forsøkte å signere ham.

– Men jeg sa ja til denne klubben for å utvikle klubben og dette utrolige landet. For meg er dette en god muligheter til å hjelpe med min kunnskap. Jeg ønsker også å utvikle kvinnefotballen her. Derfor tok jeg denne muligheten.

Cristiano Ronaldos kontrakt med Manchester United ble terminert etter et kontroversielt intervju med Piers Morgan. Ronaldo uttalte at han følte seg forrådt og kritiserte trener Erik ten Hag.