Mbappé klar for PSG-kamp – Messi får mer hvile

Kylian Mbappé spiller trolig for Paris Saint-Germain i ligakampen mot Strasbourg onsdag, mens Lionel Messi ikke er tilbake i Paris før tidlig i januar.

LAGKAMERATER OG KONKURRENTER: PSG-spillerne Kylian Mbappé og Lionel Messi under VM-finalen mellom Frankrike og Argentina 18. desember.

NTB, VG

PSG-manager Christophe Galtier snakket om de to VM-finalistene tirsdag. Mbappé og Frankrike tapte finalen som ga Messi sitt etterlengtede VM-gull, men bare noen dager senere var førstnevnte tilbake i trening for klubblaget.

Da ble det sådd tvil om han kom til å spille mot Strasbourg, men ifølge Galtier er det store muligheter for at han spiller. I tillegg til Mbappé er også brasilianske Neymar og marokkanske Achraf Hakimi klar for spill igjen etter VM.

– Det er individuelt for hver spiller. Hakimi spilte hver kamp for Marokko og var på turneringens lag. Han ville komme tilbake raskt, samme med Mbappé, sa Galtier.

– Det vil komme en tid der de begge trenger hvile. Ikke bare fysisk, men også mentalt, fortsatte manageren.

Messi har fått noen flere dager fri for å feire VM-tittelen hjemme i Argentina, og Galtier sier at de har gitt Messi ferie frem til 1. januar.