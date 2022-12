Beat Feuz legger opp etter Kitzbühel

Utforkulen Beat Feuz (35) er inne i sin siste sesong som toppalpinist.

GIR SEG: Den sveitsiske

Det annonserte Feuz på Instagram onsdag.

– Å skyve grener og ta risiko har vært min lidenskap på ski i årevis. Følelsene mine har ofte vært nøkkelen til suksess. Nå sier de følelsene at de fysiske grensene er nådd, innleder Feuz før han bekrefter at sin aktive karriere som alpinist er over 21. januar 2023.

Da kjøres den legendariske Kitzbühel-utforen. Helgen før er det utfor og super-G på Feuz’ hjemmebane i sveitsiske Wengen.

– Jeg er glad jeg kan avslutte med favorittrennene mine Wengen og Kitzbühel, skriver Feuz.

Han har vært en av de mest toneangivende alpinistene i en årrekke, og står blant annet med tre OL-medaljer og tre VM-medaljer.

Under OL i Beijing tidligere i år dundret han ned til OL-gull i utfor.

Sveitseren har også 16 verdenscupseire, og hele 59 pallplasser i verdenscupen. Fire ganger har han vunnet utforcupen sammenlagt.