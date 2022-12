Argentinas parade avbrutt – helikoptre skal ha hentet ut spillere

Det oppsto kaos i Buenos Aires da folket skulle hylle Lionel Messi og de andre VM-heltene. Spillerne måtte forlate bussen og hentes av helikopter.

Anslagsvis fire millioner mennesker var ute i gatene for å få et glimt av Messi og VM-trofeet. Den åpne bussen måtte endre rute fordi den ikke greide å komme frem, og det førte til ytterligere tumulter. Til slutt forlot spillerne bussen og gikk om bord i helikoptre som fløy dem vekk fra kaoset.

– Verdensmestrene flyr over paraderuten i helikoptre fordi det ble umulig å fortsette på bakken som følge av eksplosjonen av allmenn glede, tvitret Gabriela Cerruti, som er talskvinne for presidentembetet.

Ved 22-tiden opplyser lederen for Buenos Aires akuttmedisinske tjeneste Alberto Crescenti til América TV at 16 personer er brakt til sykehus med skader, noen av dem alvorlig. Tidligere meldte den argentinske avisen Clarin at det skal være snakk om arm- og benbrudd.

Samtidig viser videoer delt på blant annet Twitter mennesker som hopper fra en bro, i det som ser ut som et forsøk på å komme seg på spillernes åpne buss.

Millioner av argentinere trengte seg sammen i hovedstadens gater for å hylle spillerne. I en åpen buss skulle VM-troppen kjøres gjennom hovedstaden. Det lå an til en lang ventetid for mange. Det var allerede ved paradens start fullt til trengsel rundt Obelisken, som er i enden av ruten.

Bussens sakte ferd gjennom gatene startet kvart på tolv lokal tid (15.45 norsk tid). Det var anslått at bussen ville bruke åtte timer på å tilbakelegge omtrent 30 kilometer, men etter drøyt fire timer var den langt etter skjema.

Argentinas fotballpresident Claudio Tapia klandret politiet for at paraden ikke kunne gjennomføres.

– Det var de samme sikkerhetsstyrkene som eskorterte oss som ikke lot oss fortsette. De lar oss ikke hilse på folket ved Obelisken. Jeg ber om unnskyldning i navnet til alle våre verdensmestere, skrev han i sosiale medier.

Argentina-spillere Paulo Dybala (til v.) og Nahuel Molina (t.h).

Kaos i gatene

Buenos Aires har drøyt 15 millioner innbyggere. Myndighetene har gjort tirsdag til nasjonal fridag i anledning VM-triumfen, og et stort antall mennesker inntok gatene for å feire landets tredje VM-tittel i fotball.

Ifølge argentinske medier har tog til hovedstaden vært overfylt tirsdag, og man ble nødt til å stenge både tog- og T-banestasjoner på grunn av de store folkemengdene. Mobilnettverkene fikk også problemer med å tåle belastningen. Det anslås at minst fire millioner mennesker var ute i gatene.

Lionel Messi oppe med telefonen for å forevige scenene som møtte det argentinske landslaget. Med VM-trofeet mellom bena.

Det ble tidlig kaotiske tilstander rundt bussen, som også hadde en hale av motorsykler og andre tohjulinger. Noen prøvde også å holde følge med bussen til fots.

Ettersom bussen måtte endre rute, fløy ryktene om at folk ventet på feil sted, og det førte til at mange prøvde å ta seg til andre steder. De store folkemengdene som ventet ved Obelisken fikk ikke se annet enn helikoptre som fløy høyt over dem.