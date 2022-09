To sarpemål på overtid mot HamKam: 2–1

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-HamKam 2–1) HamKam var på vei til seier, men Sarpsborg snudde til 2–1-triumf – etter åtte strake tap. Målene kom i det 93. og 96. minutt.

Amerikaneren Kobe Hernandez-Foster (20) - med en fortid i LA Galaxy og Wolfsburg - sendte HamKam i ledelsen etter bare fire minutter på et praktfullt skudd.

Innbytter Steffen Lie Skålevik utlignet for Sarpsborg, og så satte Tobias Heintz inn 2–1 på straffespark. Da viste klokka 95.34.

Vi må tilbake til 3. juli for å finne sist gang sarpingene vant i Eliteserien. Den gang ble Sandefjord slått 4–3 på Sarpsborg stadion. Siden ble det åtte tap. Endelig er tapsrekken brutt.

– Vi har funnet alle rare måter å tape på. Nå fant vi en rar måte å vinne på, sier sarpetrener Stefan Billborn til VG.

Han innrømmer at han ikke turte å se på Tobias Heintz’ straffespark.

– Det klapper sammen på slutten, konstaterer HamKams Aleksander Melgalvis til VG.

– Vi er bedre enn Sarpsborg og bør punktere denne kampen lenge før målene kommer.

– Visste dere at det var lagt til fem minutter?

– Ja!

Sarpsborg jubler etter scoring av Tobias Heintz. Endelig er tapsrekken brutt.

– Forferdelig

– Det er forferdelig. Det kunne ikke ha vært verre, sier lagkompis Hassan Kurucay til Discovery+.

– Jeg skjønner ikke hvordan vi kan bomme på så mange sjanser.

– Det er lenge siden sist. Jeg føler at vi har gjort oss fortjent til dette.. I dag har vi marginene på vår side, sier målscorer Steffen Lie Skålevik til VG.

– Men straffen var ikke bra?

– Nei, den var forferdelig. Det var lenge å vente å se på at ballen endelig gikk i mål. Men alle straffespark som går i mål, er bra, er de ikke, smiler målscorer Skålevik.

Tobias Heintz selv sier:

– Jeg er forbannet på at straffen er så dårlig, men kraften er heldigvis nok til at den går i mål likevel.

– Brutalt

– Jeg håper at det skal snu etter dette, sier sarpetrener Stefan Billborn.

Hans kollega Jakob Michalsen sier:

– Det var den mest brutale måten å tape på, for vi hadde sjanser til å lukke denne kampen. De vinner på en dag som vi er best. Det er blytungt.

Seieren betyr at Sarpsborg ikke lengre ligger på kvalikplassen. Den er nå overlatt til Sandefjord.

1. omgang mot HamKam viste ingen fremgang for Sarpsborg. Vertene hadde ikke et eneste skudd på mål.

– Vi må begynne med det elementære. Vi må vinne flere dueller og bli mer ballskikkelige, sier kapteinen Joachim Thomassen til Discovery+ i pausen.

Det var et under at HamKam ikke ledet mer enn 1–0 ved pause. Den nye dansken Victor Stange Lind fikk en fin ball fra Amin Nouri og fintet seg helt inn til keeper Anders Kristiansen, som lå og sprellet. Men i stedet for å sette ballen rolig i mål med bredsiden, lobbet Midtjylland-lånet ballen over tverrliggeren.

– Vi har spilt en veldig bra kamp og skulle ha vunnet med mer enn ett mål, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til Discovery+ i pausen.

– Vi må delta. Jeg synes vi står og ser på, sier Sarpsborg-trener Stefan Billborn. Han gjorde to bytter allerede i pausen.



Gode målmenn

Sarpsborg åpnet bra i 2. omgang og hadde et par gode sjanser ved Anton Saletros og Gustav Engvall, men HamKam var minst like farlige. Pål Alexander Kirkevold hadde et par store muligheter til å øke ledelsen.

Nicholas Hagen gjorde en kjemperedning da Tobias Heintz dro seg fri og skjøt etter drøyt 80 minutter. Ikke rart HamKam-målmannen ble hyllet av lagkameratene.

Alle trodde HamKam skulle gå opp til 2–0 da Kobe Hernandez-Foster og Hassan Kurucay kom alene med keeper Anders Kristiansen. Men utrolig nok reddet Sarpsborgs sisteskanse. Han var også banens bestemann.

De fleste sarpetilhengene var likevel sikre på tap da det var gått 90 minutter. Men innbytter Steffen Lie Skålevik utlignet, og så ble Anton Saletros lagt ned etter et glitrende raid. Keeper Nicholas Hagen var på straffesparket fra Tobias Heintz, men klarte ikke å hindre at ballen rullet i nettet til slutt. 2–1!

Dansken Anders Hagelskjær kom rett inn i midtforsvaret til Sarpsborg etter bare noen treninger med laget. Han er hentet fra Aalborg og spilte sammen med Jørgen Horn. I alt hadde Stefan Billborn gjort fire endringer siden siste kamp.

