Therese Johaug avslører kjønnet på babyen

Langrennsdronningen avslørte nylig at hun venter barn med forloveden Nils Jakob Hoff. Nå avslører hun kjønnet på det kommende barnet.

GRAVID: Therese Johaug avslører kjønnet på babyen. Her fra Idrettsgallaen 2023.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan livet blir etter fødsel. Når du plutselig har et lite barn du skal ta vare på. Hun blir på en måte sjefen i forholdet, sier Johaug i podcasten Johaug Redaksjonen.

– Ja, for det er en jente?, spør medprogramleder Kathrine Meiner.

– Ja, det er en liten jente, sier Johaug.

Johaug har vært forlovet med Nils Jakob Hoff siden nyttårsaften 2021. Paret bor sammen i Holmenkollen og har hunden Jäger.

Tidligere i januar avslørte hun at de to venter barn.

«Flokken utvides», skever Johaug på Instagram. Barnet kommer i løpet av årets første halvår.

– Det er jo det største en kan oppnå. Det overgår alle gullene jeg har tatt, for å si det sånn, sa hun til NRK.

– Jeg synes det er veldig stas, og så må jeg si at jeg synes det er litt skummelt. At du ikke helt vet hva du går til. Men at jeg gleder meg veldig. Jeg føler det har skjedd veldig mye i 2022, sa Johaug videre.