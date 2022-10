Knutsen om Bodø/Glimts «problem»: – Driter egentlig i statistikken

BODØ (VG) Kjetil Knutsen (54) mente spillerne var «for feige» i førsteomgangen mot Arsenal. Tallenes tale er klar: Bodø/Glimt har et «førsteomgangsproblem».

– Vi har stilt oss det samme spørsmål. Er vi for rolige i inngangen? Vi er egentlig ferdig med alle forberedelser dagen før kamp. Personlig har det vært en greie for meg at spillerne skal få roen før kamp. Kanskje vi har blitt litt for rolige og bedagelige, jeg vet ikke, sier Knutsen på spørsmål fra Avisa Nordland.

I Zagreb avslørte Hugo Vetlesen at Knutsen ga spillerne en real hårføner etter en slapp førsteomgang. I London mente keeper Nikita Haikin at spillerne ikke var mental forberedt til kampen på The Emirates.

– Vi møter et av de beste lagene for øyeblikket. Etter at de slo oss 3–0, slår de Liverpool hjemme. Den intensiteten og det tempoet, det ferdighetsnivået og det tempoet de har, så må man ha en forståelse for at man trenger tid til å komme inn i et nytt nivå.

NRK konfronterer Knutsen med at Bodø/Glimt i de ti siste kampene har minus seks i målforskjell før pause, mens de har syv plussmål i den andre omgangen.

– Det er veldig greit å oppsummere målforskjellen etter kampene, og ikke underveis. Det er av og til sånn at hvis man prater veldig mye om det, så kan det bli en forsterkende faktor. Vi må heller snakke om hvordan vi blir klare og hvordan vi bygger den rette energien inn mot kampene, sier Knutsen.

– Og så driter jeg egentlig i statistikken. I morgen har vi en kamp hvor vi har alt å vinne. Det betyr ingenting. Det som betyr noe er at vi tør å være den beste utgaven av oss selv, og så vet vi at vi møter en meget god motstander. Det er den optimale test, og så får vi se om vi lærer underveis. Gjør vi det, er i hvert fall jeg fornøyd.

Indreløper Hugo Vetlesen var blant spillerne som kom mer til sin rett etter pause i 0–3-tapet for en uke siden. Mot Sandefjord i helgen havnet også Bodø/Glimt under 0–1 før pause, men snudde og vant kampen 4–1.

– I løpet av en hel kamp er det mye intensitet. Vi er kjent for at vi er godt trente, og da blir det kanskje mer rom utover i annenomganger. Da blir det kanskje enklere å skape ting enn i førsteomgang. Det er kanskje svaret på hvorfor det butter litt mer i førsteomgangene. Det er mange lag som legger seg lavt og prøver å bryte oss ned, men vi er tålmodige nok til at det åpner seg opp mer i andre omgang, sier Hugo Vetlesen til VG.

På onsdagens pressekonferanse bekreftet Kjetil Knutsen at Amahl Pellegrino er klar til torsdagens kamp, selv om han ikke trente med laget onsdag. Ulrik Saltnes er derimot usikker.

– Han blir testet i morgen og da får vi svaret. Han er uavklart, sier Kjetil Knutsen til VG.

Arteta og kaptein Martin Ødegaard møter pressen på Aspmyra onsdag kveld. Torsdagens kamp er den fjerde av seks runder i Europa League-gruppespillet, men Arsenal og PSV har en kamp til gode etter at møtet deres ble utsatt på grunn av dronning Elizabeths død.

Bodø/Glimt – Arsenal starter klokken 18:45 torsdag og vises på TV3+ og Viaplay.