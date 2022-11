Var lagkamerat med arrestert fotballspiller i Iran: – Han er som en bror for meg

Tidligere Mjøndalen-spiller Sosha Makani (36) er preget over den påståtte arrestasjonen av hans venn og tidligere lagkamerat Voria Ghafouri (35).

LAGKAMERATER: Voria Ghafouri i duell med Alexis Sanchez (i rødt) (t.v.), Sosha Makani (t.h.)

Sosha Makani har spilt flere sesonger i Norge. På torsdag kom nyheten om at hans landsmann Voria Ghafouri skal ha blitt arrestert av Iranske myndigheter for «antistatlig propaganda».

Det skriver flere medier.

– Jeg er ikke overrasket. Idrettsutøvere, journalister, skuespillere, leger, musikkartister, advokater og andre yrker har blitt arrestert. Alle i Iran er nå i fare, sier Makani til VG.

I Iran har det vært store protester mot regimet siden den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september.

TV-kanalen Iran International er blant mediene som har opplyst om at Ghafouri er pågrepet. Ifølge kanalen har Ghafouri åpenhjertig støttet demonstranter, spesielt folk i Kurdistan.

– Han er en ansvarsfull gutt som alltid tenker på de rundt seg. Han var aldri stille og sa det han mente. Det er det regimet ikke liker. Snakker du høyt om sannheten, kan du enten bli drept eller fengslet, sier Makani til VG.

ARRESTERT: Flere medier melder at Voria Ghafouri skal ha blitt arrestert av det Iranske regimet.

Iranske Makani kom til Norge og Mjøndalen sommeren 2016. Etter årets sesong ble det bestemt at keeperen ikke fortsetter karrieren i klubben.

Han bor fremdeles i Norge og forteller til VG at han ikke har vært i hjemlandet eller sett familien på over tre år.

– I de tre månedene som revolusjonen har pågått i Iran, har jeg flere ganger blitt truet på sosiale medier, blant annet om at jeg vil bli kidnappet. Jeg mistenker at dette kommer fra regimet. Alt dette er fordi jeg er stemmen til mine folk som blir drept der nede, mener Makani.

Han påstår videre at det iranske regime har gjort flere ting for å strupe ytringsfriheten hans.

– Jeg har ikke tilgang til noen av mine bankkontoer i Iran lenger. Alt jeg eier der nede er blitt blokkert. Det er snakk om verdier på mange millioner, hevder han.

– Jeg får ikke lov til å reise til Iran. De har til og med fjernet mitt iranske personnummer fra systemet. Det har ført til at passet mitt også er ugyldig. Det verste av alt er at min mor, far og 25 år gamle bror er i fare. Det kan jeg ikke fortelle mer om, fortsetter Makani.

Makani har kjent Ghafouri siden han var 14 år gammel. Da spilte de på Irans U-landslag sammen, der delte de også rom. Senere spilte de også på landslaget sammen.

– Han har vært en av mine nærmeste lagkamerater. Han er som en bror for meg, sier Makani.

Det iranske regimet har styrt siden den islamske revolusjonen i 1979. Nå håper Makani at den norske staten tar enda tydeligere avstand.

– Jeg håper virkelig at staten her i Norge kan høre mine folk og stoppe kontakten med regimet, fordi de er ikke representantene våre! Resten av Europa har bestemt å kaste diplomater fra regimet ut av Europa. Jeg håper dette kan skje i Norge også. Jeg har fått veldig mange meldinger fra folk i Iran. De fleste sier at jeg skal være deres stemme for å si til hele verden stopp kontakten med det islamske regimet i Iran, mener Makani.