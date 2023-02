Statue av Erling Braut Haaland solgt for 250.000 kroner: – Helt fantastisk

Alle pengene for det over tre meter høye praktverket av Erling Braut Haaland går til inntekt for sykehus i Tanzania.

SOLGT: Praktverket av Erling Braut Haaland.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte salget.

– Helt fantastisk at statuen nå er solgt. En kvart million er ikke noe som skjer hver dag, sier kunstneren bak skulpturen, Kjetil Barane, til VG.

Både han og Tore Sivertsen, som bestilte statuen fra kunstner Barane, er superfornøyd med salget.

– Alle pengene går jo til inntekt for sykehus i Tanzania, og det gjør naturligvis salget til en enda mer gledelig nyhet, forteller Barane.

Den 700 kilo tunge treskulpturen som skal illustrere Brynes store sønn, Erling Braut Haaland, har også tidligere blitt viet overskrifter. Som da den i forrige sommer plutselig hadde forsvunnet:

Kjetil Barane er kunstneren bak skulpturen – bestilt av Tore Sivertsen – som ble satt opp i en rundkjøring på Bryne i august i fjor.

Den ekte Erling Braut Haaland skal i aksjon førstkommende søndag når hans Manchester City reiser til hovedstaden London for å møte Tottenham borte. Jærbuen er soleklar toppscorer i Premier League etter 25 scoringer etter 20 spilte serierunder.