Glimt enorm overtidsbom unna Europa-seier: – Han fikk for god tid

EINDHOVEN (VG) (PSV Eindhoven – Bodø/Glimt 1–1) Hugo Vetlesen (22) fikk muligheten til å sørge for en perfekt start i Europa League for Bodø/Glimt.

PSV hadde de fleste sjansene frem til kampen gikk inn i de fire overtidsminuttene på stillingen 1–1. Der tvang Bodø/Glimt frem to superredninger fra PSV-keeper Walter Benitez. Den siste, og største, av sjansene var det Hugo Vetlesen som fikk.

Midtbanespilleren sto mutters alene foran mål etter et glimrende forarbeid fra innbytter Lars-Jørgen Salvesen, men fra åtte-ni meter fikk han ikke ballen forbi Benitez.

Da dommeren blåste av kampen sparket Glimt-spilleren i gresset, kastet tapebiten i bakken og fortvilte over den misbrukte muligheten.

– Han fikk god tid, tror jeg, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

FRUSTRERT: Hugo Vetlesen deppet etter kampen.

– Er det én ting du lærer i slike situasjoner, så er det å sette ballen tilbake der den kommer fra, for keeperen har tyngdepunktet og kan kun slenge seg i langhjørnet. Setter han den i langhjørnet, så er keeperen fullstendig sjakk matt og Glimt hadde vunnet kampen, sier Viaplay-ekspert Pål-André Helland etter kampen.

– Det er klart det er bittert når du kan avgjøre det her på overtid, supplerer ekspertkollega Rune Bratseth.

Omtrent samtidig som Buckingham Palace annonserte dronning Elizabeths bortgang, bøyde det danske storkjøpet Albert Grønbæk ballen rundt målvakten og ned i det lengste hjørnet – helt på tampen av første omgang.

Hjemvendte Patrick Berg åpnet opp spillet med en nydelig crosser. Grønbæk satte fart mot sekstenmeteren, skaffet seg litt rom og curlet ballen i mål på vakkert vis – til ellevill jubel fra de omtrent 200 tilreisende Glimt-supporterne oppe i kroken på motsatt side av den godt besøkte arenaen.

Etter pause sørget imidlertid hjemmelagets mest profilerte spiller for at Bodø/Glimt måtte ta til takke med ett poeng, da han stormet forbi et litt uoppmerksomt Glimt-forsvar og sendte ballen forbi målvakten Nikita Haikin.

Gakpo står med syv kamper og to mål for det nederlandske landslaget, og spilte hele 1–1-kampen på Ullevaal i fjor. I sommer var han også koblet til flere klubber i Premier League, blant andre Manchester United.

Bodø/Glimt må sies å ha vært litt heldige som ledet til pause. For selv om Hugo Vetlesen hadde en stor mulighet til å nikke ballen i mål på et hjørnespark tidlig i kampen, var det nederlenderne som hadde de største mulighetene.

Et snaut kvarter ut i kampen var Nikita Haikin på bærtur da han bommet på ballen i kamp med spissen Yorbe Vertessen, som imidlertid ikke fikk kontroll.

Den aller største sjansen kom da Haikin ga en fæl retur på skuddet til Cody Gakpo, men på utrolig vis klarte Yorbe Vertessen å bomme på det åpne målet fra tre meters hold.

– Hvordan er det ikke PSV-scoring der? Mirakuløst, kommenterte Viaplays Roar Stokke.

Gakpo fikk imidlertid scoringen sin etter pause, men etter det jevnet seg etter hver tut på Phillips Stadion. Bodø/Glimt spilte seg mer og mer inn i kampen etter hvert som klokken tikket.

På overtid forsøkte Grønbæk seg med nok et velplassert skudd fra venstresiden, men målvakten Walter Benitez lå i full strekk og fikk slått ballen til hjørnespark.

Enda større var den vanvittige sjansen Hugo Vetlesen fikk like etterpå, men avslutningen gikk rett på Benitez fra kort hold.

Dermed ble det «kun» ett poeng i Eindhoven. Samtidig vant Arsenal 2–1 i Zürich og topper dermed gruppen etter første kamp.

Til helgen skal Bodø/Glimt til Tromsø for å spille «lokaloppgjør» i Eliteserien, før FC Zürich kommer på besøk den påfølgende torsdagen.