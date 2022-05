Nadal om russisk utestengelse: – Veldig urettferdig

Tennisstjernen Rafael Nadal er svært kritisk til at spillere fra Russland og Hviterussland ikke får delta i Wimbledon.

KRITISK: Rafael Nadal er kritisk til at Wimbledon nekter spillere fra Russland og Hviterussland å delta i turneringen.

For selv om ATP har sagt at utøvere fra Russland og Hviterussland kan delta i deres turneringer under nøytralt flagg, har den særs gjeve gressturneringen i London bestemt seg for at utøvere fra disse to landene ikke får delta i årets turnering.

– Jeg synes det er veldig urettferdig overfor mine russiske tenniskamerater og mine kolleger. Det er ikke deres feil det som skjer i dette øyeblikket med krigen, sier spanjolen ifølge The Guardian.

35-åringen som i en periode har vært ute med skade, men som denne uken skal spille grusturneringen i Madrid, har selv vunnet Wimbledon to ganger.

Et av argumentene spanjolen bruker er rankingpoengene man får ved å delta i en Grand Slam-turnering.

– De 2000 poengene man får når man vinner en Grand Slam-turnering er veldig viktige, sier Nadal.

Nadal er ikke den eneste som reagerer på at turneringen i England ikke vil la spillere fra Russland og Hviterussland delta.

Også tennisesset Novak Djokovic har uttalt seg om turneringens valg.

– Jeg kan ikke støtte avgjørelsen fra Wimbledon. Jeg mener det er galskap, har Djokovic sagt tidligere.

Den oppfatningen av beslutningen deler også ATP. I en uttalelse på sine sider i april, skrev de følgende:

– Vi mener at den ensidige beslutning fra Wimbledon og LTA om å ekskludere spillere fra Russland og Hviterussland fra årets britiske turnering er urettferdig og har potensial til å skape en skadelig presedens for spillet.

Wimbledons beslutning betyr at verdenstoer Daniil Medvedev og verdensåtter Andrej Rubljov ikke kan spille turneringen i år. Utestengelsen rammer også verdensfirer på kvinnesiden, hviterussiske Aryna Sabalenka.