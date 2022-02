Wiklund perset på 5000-meter – ble nummer fem

BEIJING/OSLO (VG) Ragne Wiklund (21) slo sin egen personlige rekord på 5000 meter, men fikk det tøft mot slutten av løpet. Storfavoritten Irene Schouten (29) vant.

NY PERS: Ragne Wiklund senket sin egen personlige rekord. Det holdt bare nesten til et løp helt i toppen.

– Jeg har ikke «dødd» så hardt på år og dag. Men jeg gikk bra i mange runder. De første rundene kom billig, så kom jeg ikke helt inn i flyten. Jeg ga det et forsøk, i det minste, sier Wiklund til Discovery.

– Hvis du skal prøve deg på en medalje, synes jeg man skal «dø» litt. Jeg visste jeg måtte sette en ganske solid personlig rekord - i mine øyne var det verdt forsøket, sier Wiklund til VG som følger opp utsagnet hennes til Discovery.

Wiklunds nye personlige rekord lyder 6.56,34. Det er tolv hundredeler bedre enn hennes tidligere bestenotering. Det holdt til 5.-plass, akkurat som på 3000 meter.

– Planen min var å holde følge med makkeren min og komme inn til en pallplass.

Wiklund forteller til VG at det ble i tøffeste laget å holde følge med parkameraten Isabelle Weidemann fra Canada som sikret sølvmedaljen.

– Jeg kjente at det var for hardt når det var seks runder igjen. Jeg følte ikke beina mine de siste tre rundene, så det var ikke noe igjen å gi.

– Hvor lang tid bruker du på å hente deg inn etter et sånt løp?

– Et stykke ute på ettermiddagen i morgen, så er jeg nok «good to go», sier hun og ler.

Trener Bjarne Rykkje sier til VG at han tror dette er det beste resultatet Wiklund kunne fått til i dag.

– Hun ga det et forsøk. Om man ikke prøver, kommer man heller ikke på pallen. Jeg synes hun gjorde en god jobb. Vi er tilfredse med personlig rekord, og vi kan ikke si noe på dette løpet. Om hun hadde tatt det litt mer med ro i starten, kunne hun kanskje gått ennå raskere, sier Rykkje.

Han er tilfreds med to 5.-plasser for Wiklund i hennes første OL.

– Det er mye press for en 21-åring. Vi må ikke glemme at dette er hennes første OL. Hun har taklet det bra, men man vet aldri hvordan det egentlig er. Dette er en god erfaring for henne, påpeker treneren, som samtidig bekrefter at Wiklund stiller til start på 1000-meteren.

Selv om medaljehåpet var der tidlig i løpet, mener tidligere OL-vinner Håvard Bøkko at Wiklund må være tilfreds slik det hele utviklet seg.

– Dette var et veldig bra løp og er nok den beste 5000-meteren hun har gått. Vi hadde nok drømt om medalje, men da måtte Ragne levert hakket bedre. Men det går ikke an å være skuffet over dette, sier Bøkko til Discovery.

Men lenge så det ut til å kunne holde ennå lenger. Etter å ha levert et svært solid løp innledningsvis, møtte Wiklund hakket mer motstand ved 3800 meter.

Parkamerat Weidemann giret på sin side opp og var på skuddhold for medalje.

Før det var det tsjekkiske Martina Sáblíková som akkurat hadde gått inn til best tid. 6.50,09 lød ledertiden.

GIKK INN TIL BRONSE: Martina Sáblíková.

Deretter gikk kanadieren inn til soleklar ledelse, 1,91 foran Sáblíková.

I siste par skulle italienske Francesca Lollobrigida og storfavoritten fra Nederland, Irene Schouten, kjempe om medaljene.

I likhet med på 3000-metren trakk Schouten det lengste strået. Hun senket også den olympiske rekorden. Den nye lyder 6.43,51.

Lollobrigida ble nummer fire, mens Sáblíková tok bronsen.

Kvinnenes 1000 meter er neste torsdag 17. februar.