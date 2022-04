Påsketrening provoserer: Reagerer på spetakkel i kirketiden

I kveld (mandag) tar Jerv imot Kristiansund til viktig eliteseriekamp på Levermyr stadion. Oppladningen til kampen har skapt harme i Grimstad.

SVARER: Jerv-trener Arne Sandstø forstår lite av kritikken. Her under kampen mot Lillestrøm på Åråsen tidligere i april.

Selv om det er påskehøytid og ferie for mange, har ikke laget som ligger på 12. plass i eliteserien etter to kamper, tid til å hvile.

Jerv har trent jevnt og trutt, og var på treningsfeltet blant annet fredag og lørdag. Og det er treningen langfredag som skaper oppstandelse i Grimstad.

Det var Grimstad Adressetidende som omtalte saken først.

I et leserinnlegg med tittelen «– Kan Jerv-ledelsen forklare sitt valg av treningstid?», reagerer nabo til stadion, Anne Brita Thorød, på valg av dag og tidspunkt på dagen. Avisen opplyser at Thorød sitter i Grimstad menighetsråd.

«Stor var derfor min forbauselse da jeg etter langfredagens gudstjeneste kom forbi Levermyr og så og ikke minst hørte at Jervs A-lag hadde lagt trening til gudstjenestetiden. I tillegg til å bryte med loven om helligdagsfred blokkerer altså Jervs ledelse sine spilleres muligheter til å følge en kristen påskefeiring», skriver hun blant annet i leserinnlegget.

I ELITESERIEN: Jerv er for første gang denne sesongen i Eliteserien.

Avisen opplyser at laget trente klokken 11 langfredag.

Thorød forteller til VG mandag 2. påskedag at hun på ingen måte er noen «fotballhater».

– Jeg er glad i fotball og hjemmelaget vårt. Det er kun tidspunktet jeg reagerer på. Hadde de trent senere på dagen, gjerne for meg. De må trene så mye de vil, men det spetakkelet som da var midt i kirketiden, var det jeg reagerte på, sier Thorød til VG.

Her fra Jervs trening skjærtorsdag på klubbens Instagram-konto:

VG har kontaktet Jerv-trener Arne Sandstø for en kommentar til kritikken, men Sandstø har ikke har besvart VGs henvendelse. Til Grimstad Adressetidende sier treneren følgende:

– Det er noen som lever i sin egen verden. Det er null aksept for mennesker som er annerledes, eller som har en annen legning. Hvor er nestekjærligheten og forståelsen for at noen er annerledes? Det er veldig synd. Jeg har aldri opplevd dette noe sted, og dette er antagelig det eneste stedet det kunne ha skjedd, sier Sandstø til lokalavisen.

Jerv startet sin første sesong i Eliteserien med seier, og i jubelen etter den avgjørende scoringen tok det av på benken:

Loven om helligdagsfred sier at det på helligdag fra kl. 00.00 til kl. 24.00, samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16.00, skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Daglig leder i Jerv, Jon Ole Reinhardsen, hadde fått med seg kritikken da VG tar kontakt 1. påskedag.

– Folk har lov til å ha forskjellige meninger, og jeg har respekt for hennes mening, men vi må legge til rette for at vi er skal være best mulig rustet for det som kommer. Da trener vi på dagtid for å få rom for flere økter. Det er noe vi må gjøre, sier Reinhardsen.

På spørsmål om de kunne valgt et annet tidspunkt for økten langfredag, svarer den daglige lederen følgende:

– Det kan hende. Men det handler om restitusjon og tid mellom øktene. At det hadde latt seg gjøre, det kan godt hende, men da hadde man ikke gjort det på best mulig måte.

