Knutsen forberedt på nytt «sirkus Mourinho»: – Driter i hva de gjør

BODØ (VG) For Kjetil Knutsen (53) innebar det første møtet med José Mourinho (59) klaps på hodet, stryking på kinnet og en rekke forsøk på å påvirke dommeren.

I HUMØR: Kjetil Knutsen sier at han gleder seg stort til torsdagens kamp mot Roma.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg synes verden er litt morsom. Jeg har av og til en fjerdedommer som irettesetter meg om tærne min er utenfor teknisk sone, mens Roma noen ganger har fem og seks mann som løper ut uten at noen registrerer det, sier Knutsen før Mourinho igjen kommer til Bodø.

Etter 2–2-kampen i Roma svarte Kjetil Knutsen bekreftende «ja» på om han anså det som forskjellsbehandling – og kalte det som kom fra den italienske benken for «et spill».

– Jeg driter i hve de gjør. Jeg har ekstremt fokus på hva vi skal gjøre, hva den andre benken gjør, legger jeg meg ikke bort i. Det er bare fascinerende hvor ulikt folk blir behandlet med tanke på overtredelsene de gjør. Det var det eneste, sier Knutsen – og legger til:

– Vi prøver hver eneste dag å oppføre oss som høflige mennesker, det er en viktig verdi.

DOMMERFOKUS: José Mourinho kommuniserer med dommeren Anastasios Papapetrou da Bodø/Glimt var på besøk i Roma.

Da det ble kjent at de to lagene skulle spille mot hverandre igjen i kvartfinalen i Conference League, var Knutsen positiv.

– Det var en fin trekning, sa han til Avisa Nordland.

Muligens var det også det Mourinho hadde registrert. På onsdagens pressekonferanse kom han med et stikk til Glimt-leiren:

– Jeg tror et par av dem også er gode til å snakke. De liker å snakke. Vi er her i morgen for dem, og neste uke venter vi i Roma, sier Mourinho.

Da han ble bedt om å utdype, trakk han frem at noen hadde sagt at det var «en god trekning» – og siktet muligens til nettopp Knutsens uttalelse.

– Én av dem sa at det var en god trekning for dem. Det er kanskje selvtillit, som kan være en positiv ting, sier Mourinho.

I en fersk episode av podkasten «Heia Fotball» fortalte Glimt-kaptein Ulrik Saltnes om en episode fra da den portugisiske manageren møtte Kjetil Knutsen.

– Han virket sur, var sur hele tiden. Og litt sånn behov for å hevde seg, for eksempel overfor Kjetil da han skulle ta ham i hånda før kamp og sånn. Han skulle stryke Kjetil på kinnet, som en hersketeknikk, og til min glede så jeg Kjetil gjorde det samme tilbake. Han tok hånda opp i kinnet hans også, det synes jeg var litt kult. Han skulle sette standarden, men Kjetil var på ballen og strøk tilbake. Det er jeg så glad for at han turte, sier Saltnes.

Selv forklarer Knutsen det slik:

– Det var en hyggelig prat. Så var han så vennlig at han strøk lenge og vel på kinnet mitt, og så gratulerte han humoristisk med at vi hadde vunnet serien. Da han klappet meg, klappet jeg tilbake. Det var et morsomt øyeblikk, for vi sto der og klappet på kinnene til hverandre, sier Knutsen.

TOUCHY: José Mourinho kommuniserte både fysisk og verbalt i sitt første møte med Kjetil Knutsen.

Glimt-treneren var i godt humør på onsdagens pressekonferanse og spøkte med at relasjonen deres «kanskje har endret seg fra første til siste treff».

Samtidig omtaler ham Mourinho som «en veldig hyggelig mann» som han har stor respekt for.

– Så er vi nok litt ulike, med ulike lederstiler og fra ulike kulturer. Jeg har en litt annen tilnærming til faget og til ledelse, som gjør at jeg ser litt andre retninger. Han var utrolig hyggelig, en mann med et stort register, tror jeg vi kan si. Veldig mye av dette er et spill. Jeg tror ikke vi skal tolke dette som personen Mourinho, sier Knutsen, som nå er klar for et nytt møte:

– Jeg synes det er sjarmerende og god humor. Han skal få lov til å klappe meg på kinnet igjen. Jeg står klar, jeg, ler Knutsen.