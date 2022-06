Vålerenga på kvalikplass: – Har bommet totalt

Vålerenga-ledelsen får kritikk for jobben som er gjort med spillerlogistikken. Etter tolv serierunder ligger Dag-Eilev Fagermos lag på en begredelig 14. plass.

KRISETID: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga er inne i en dårlig periode i Eliteserien.

0–1 hjemme mot Odd på Intility var Vålerengas syvende strake kamp uten seier i Eliteserien. Etter kampen var trener Fagermo klar i talen om statusen i klubben anno juni 2022:

– Dette er krise for en klubb som Vålerenga. Det er ikke noe å bortforklare heller. Men hadde vi ikke skapt noe, ville det vært mye lenger vei frem. Jeg har ikke opplevd en slik motgang som trener før, sa han til VG.

Petter Bø Tosterud, fotballekspert i Discovery, mener Fagermo ikke har prestert som forventet.

– Det er fryktelig langt under det man forventer av Vålerenga som klubb. Fagermo skulle komme inn å stabilisere Vålerenga som en toppklubb. Det har han definitivt ikke klart, sier Tosterud.

– Bommet totalt

Tosterud peker på det forrige overgangsmarkedet til Vålerenga som en årsak til de svake prestasjonene.

– De har bommet på overgangsmarkedet. (Brynjar) Bjarnason, som satt på benken i går, har ikke vært med på å heve laget. Hedenstad har heller ikke vært noe enormt løft. Mens (Aron) Dønnum og (Taofeek) Ismaheel ikke har vært den suksessen de selv hadde trodd på Valle, mener han.

Fotballekspert i TV 2, Yaw Ihle Amankwah, deler samme tanker som Tosterud om overgangene klubben har gjort.

NÅDELØS: Yaw Ihle Amankwah er nådeløs i talen rundt overgangene Vålerenga har gjort til denne sesongen.

– De har bommet totalt og Bjarnason er kroneksempelet på det. Det er uten tvil årets største bomsignering, sier han til VG.

Sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, skriver i en SMS til VG at prestasjonene har vært meget skuffende og altfor dårlige. I tillegg svarer han følgende på kritikken mot overgangene – som ble gjort før han tiltrådte i stillingen som sportssjef i klubben:

– De kommer til å ha et annet syn på overgangsmarkedet når vi skriver 1. september.

Veien videre

Tosterud mener at Vålerenga har prestert noe bedre enn poengfangsten tilsier. Likevel er han tydelig på hva han mener om Fagermos fremtid i klubben.

– Dersom de ikke slår Kristiansund i neste kamp mener jeg at Fagermo burde gå eller få beskjed om å forlate sin post. De er nødt til å få en «boost» fra den KBK-kampen, sier han.

UVISST: Ifølge ekspertene går Dag-Eilev Fagermo en uviss tid i møte.

Amankwah mener Vålerenga minner litt om Brann-laget i fjor, som endte med nedrykk for bergenslaget. Han ser fremtiden til Fagermo fra to sider.

– Det som taler for at han må gå er at det ser ut som det har gått helt i stampe. Det er en svært vanskelig situasjon å være i som trener, sier han og fortsetter:

– På den andre siden nekter jeg å tro at Fagermo har blitt en dårlig trener over natten, men noen ganger kan det være vanskelig å snu det.

Vålerengas neste kamper er hjemme mot Bodø/Glimt i tredje runde av cupen onsdag, før bunnlaget Kristiansund kommer til Intility 10. juli.

