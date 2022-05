Sendte SMS til død NBA-legende før storkampen

Boston Celtics-stjernespiller Jayson Tatum (24) har fortsatt nummeret til helten Kobe Bryant lagret på telefonen. Søndag sendte han en SMS til den avdøde NBA-legenden.

RØRT: Jayson Tatum sendte melding til sin avdøde helt Kobe Bryant før den avgjørende kampen mot Miami Heat i Eastern Conference Finals. Etter kampen ble han kåret til seriens MVP.

«Jeg gjør det for deg i dag», skrev Tatum til Kobe Bryants telefonnummer bare timer før den avgjørende kampen mellom Boston Celtics og Miami Heat.

Det avslører han selv på sin Instagram-konto.

Tatum spilte en enorm kamp, scoret 26 poeng og tok 10 returer, og Celtics vant 100–96. Endelig er Boston-laget klare for NBA-finalen etter 12 års tørke.

Der venter Golden State Warriors.

I 2018 fikk en da 20 år gammel Tatum muligheten til å trene sammen med Los Angeles Lakers-legenden Kobe Bryant, et øyeblikk Celtics-spilleren helt tydelig fortsatt setter stor pris på.

Han spilte også søndagens kamp med et lilla armbånd med draktnummeret 24 til ære for Bryant. Bryant døde i en helikopterulykke i 2020.

– Alle vet hvor mye han betydde for meg. Han er mitt idol og min favorittspiller. Det var bare for å ha noe for å vise til ham i den største kampen i min karriere så langt, sier Tatum etter kampen.

MELDINGEN: Her er meldingen Jayson Tatum sendte til nummeret til Kobe Bryant før den avgjørende kampen mot Miami Heat. Tatum har selv lagt ut skjermbildet på Instagram.

24-åringen sier også at han ladet opp med Bryant-høydepunkter på Youtube.

– I dag så jeg på noen klipp av de beste øyeblikkene fra hans karriere, sier han til The Athletic.

Og Tatum levde opp til meldingen han sendte før kamp, med nok en strålende kamp – og seier.

Etter triumfen ble han kåret til Eastern Conference Finals MVP, altså den beste spilleren i de syv kampene mot Heat.

Golden State Warriors-spiller Steph Curry vant det tilsvarende trofeet i vest.

Natt til fredag barker de to stjernene sammen på VG+ Sport.