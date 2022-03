Skiskytter forteller om Ukraina-marerittet: – Vet ikke om du er i live eller ikke

Hun skulle vært i Holmenkollen denne uken, men istedenfor står skiskytteren Darja Blasjko (26) midt i ødeleggelsene hjemme i Ukraina.

OPPLEVER MARERITTET: Darja Blasjko viser frem ødeleggelsene i Ukraina på sin Instagram-side. 26-åringe har gått åtte enkeltrenn denne sesongen. Øverst til høyre er Blasjko fotografert sammen med Tiril Eckhoff under et renn i Pokljuka i 2020.

På sin Instagram-konto har skiskytteren delt bilder og video av marerittet som utspiller seg i Ukraina. Her står 26-åringen i klærne til det ukrainske skiskytterforbundet.

– Nå vil jeg fortelle hva som har skjedd med meg i de siste dagene. Først var vi i kjelleren på skisenteret i Tsjernigov. Det var skyting rundt oss, men der var vi – til en viss grad – i sikkerhet. Etter en stund måtte vi samle alle tingene våre og reise til et annet sted og søkte dekning i en kjeller. Vi følte oss ikke trygge, men vi var ikke direkte truet. Det første dårlige tegnet ble lyden av et jagerfly som stupte over området hvor vi var. Det var klokken 04 om morgenen, beskriver Blasjko.

– Det var skummelt fordi du ikke hører lyden når en bombe slippes. Du vet ikke om du er i live eller ikke om fem sekunder. Vi overlevde denne gangen.

Blasjko hevder i sin oppdatering at russiske soldater begynte å skyte på området hvor de bodde.

– Rakk ikke å reagere

– Flere hus ble ødelagt. De skjøt på en låve og flere skudd gikk gjennom bilen til min trener. Du kan se det på den siste videoen. I mange hus ble vinduer blåst ut på grunn av trykket – også i huset hvor vi har bodd. Vi flyttet oss til et annet hus i en kjeller som kunne gi bedre ly mot eksplosivene. Ni mennesker inkludert et barn overnattet i denne kjelleren. Vi er i live og alt er OK.

Det var bare begynnelsen. Neste dag fortsatte skytingen mot byen fra de samme russiske stillingene.

– Skytingen fortsatte på ettermiddagen. Det var brannbomber og de skjøt fra kloss hold. Det var liten tid til å reagere, derfor skjønte vi at det var skutt fra kort hold. Vi hadde ikke tid å falle på gulvet og ta dekning. Vi rakk ikke å reagere.

Darja Blasjko skriver at de søkte tilflukt i et hus som ikke ble truffet.

– Jeg tror det reddet oss. Rundt oss brant alt. De menneskene som befant seg i kjelleren i nabohuset oppdaget at huset sto i brann og klarte å komme seg ut ved en tilfeldighet. En kvinne hadde store brannskader, skriver hun.

Flere av hennes mannlige skiskytterkolleger deltar aktivt i forsvaret av Ukraina.

PS! Sesongavslutningen i verdenscupen innledes med kvinnenes sprint i Holmenkollen fredag kl. 13.15.