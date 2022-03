Hamilton før første løp: – Jeg vet akkurat hva jeg vil ha

Formel 1-fører Lewis Hamilton (37) føler seg i enormt god form seks dager før første VM-løp.

KLAR FOR NY SESONG: Lewis Hamilton er klar for sin 16. sesong i Formel 1. Første løp er søndag.

Lewis Hamilton møtte hylende fans på en messe i Dubai mandag på et sponsoroppdrag for eget lag.

– Hele livet har handlet om å vinne. Jeg har kjørt konkurranser i 29 år. Hodet mitt har aldri vært bedre enn nå. Å vinne er ikke alt, sier Hamilton til fansen.

Hamiltons 20 minutter i Al Wasl Dome i Dubai ble sendt direkte i sosiale medier. Han fikk spørsmål om nedturen i Abu Dhabi der Max Verstappen ble verdensmester, etter at hollenderen kjørte forbi Hamilton i siste runde etter tidenes drama og regelkrøll.

– Jeg er ikke redd for å feile. Man vil alltid feile på veien til suksess. Jeg er tilbake for å kjempe om den åttende tittelen, sier Hamilton.

MED MAMMA: Lewis Hamilton tok med seg moren, Carmen Lockhart, da han ble slått til ridder av prins Charles ved Windsor Castle i desember i fjor. Nå vil sir Lewis Hamilton ta morens pikenavn, Larbalestier sammen med Hamilton.

37-åringen kunne også avsløre at han skal endre navnet sitt.

– Min mors navn er Larbalestier, og jeg skal få det inn i navnet mitt. Jeg forstår egentlig ikke ideen med at kvinnen mister navnet sitt når noen gifter seg. Jeg ønsker virkelig å ha med meg mammas navn og fortsette med Hamilton-navnet, sier Lewis Hamilton.

Han tror ikke han rekker endringen til Lewis Hamilton-Larbalstier til sesongstart.

MØTTE FANSEN: Lewis Hamilton kom opp «gjennom gulvet» da han var i Dubai mandag.

Hamilton har vunnet 103 Formel 1-løp. Noe som er rekord. Han er verdensmester syv ganger, det er en rekord han deler med Michael Schumacher. Han ble 37 år i januar og føler seg i toppform. Han sier han føler seg «sharp». Og han kjenner forventningene foran en ny sesong.

– Jeg har så mye energi. Jeg elsker det jeg gjør. Jeg jogger om morgenen, jeg trener mer enn de unge. Jeg har hatt suksess, men jeg er glad jeg fortsatt er sulten, sier Hamilton.

Han fortalte videre at han koblet av fullstendig etter nedturen i Abu Dhabi, da Verstappen ble verdensmester for første gang. 37-åringen koblet av med familien og onkelbarn. Han gjentok flere ganger at vi lever i en veldig «crazy» verden akkurat nå.

I DUBAI: Formel 1-sesongen starter med første løp søndag, men mandag var Lewis Hamilton på et sponsoroppdrag i Dubai.

Formel 1-legenden fikk spørsmål som er viktigst for ham nå.

– Jeg fokuserer på å være lykkelig. Alle bør finne sitt sted hvor de er lykkelig. Jeg har hatt fokus på å være i så god form jeg kan. Jeg vet akkurat hva jeg vil, og jeg vet akkurat hva jeg må gjøre for å komme dit, sier Mercedes-føreren uten å utdype det.

Han sa etter testingen i Bahrain at Mercedes ikke har bil å vinne med i de første løpene. Flere tror de uttalelsene er et spill for galleriet. Hamilton sa det samme i fjor, da vant han i åpningen. Han sa også at hans tidligere lagkamerat Valtteri Bottas så veldig bra ut hos Alfa Romeo.

– Ferrari så bra ut. Red Bull så latterlig bra ut. Men vi er det beste laget, sier Hamilton.