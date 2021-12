Jansrud venter med operasjon - vil fortsette karrieren

SOGNSVANN (VG) Kjetil Jansrud (36) vil vente med kneoperasjonen for å få feiret jul med familien.

KNESKADET: Kjetil Jansrud fotografert etter fallet i Beaver Creek for to uker siden.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Samtidig er 36-åringen klar på at han vil tilbake i alpinbakkene etter uhellet i Beaver Creek hvor han ødela kneet. Motivasjonen er det ingenting i veien med.

– Motivasjonen er bra. Det er viktig å komme tilbake der jeg var. Det er langt frem til en ny sesong begynner. Hvis vi står der på sensommeren og motivasjonen er der og kneet ser bra ut, så er det håp for en ny sesong, fortalte Jansrud på en pressekonferanse på Olympiatoppen i formiddag.

36-åringen skulle egentlig operere kneet denne uken. Nå velger han å vente til i januar.

– Jeg vil vente med operasjonen til januar på grunn av julefeiringen sammen med familien. For kneet sin del ser det lovende ut. Nå blir det en operasjon seks uker etter fallet. Det får ingen konsekvenser, sier Jansrud.

– Veldig motivert

Lege for alpinlandslaget, Marc Strauss, antyder at det kan gå seks måneder før Jansrud er i full aktivitet.

– Så kan det bli noen måneder til dersom det blir «litt krøll» med korsbåndet på toppen, antyder Strauss.

– Da kan man rekke en ny sesong uansett, sier Jansrud og sier han er trigget av «en forkjærlighet for sporten, å reise med et fantastisk lag og å ha noe konkret og jobbe mot».

– Per i dag så er jeg veldig, veldig motivert for å gjøre jobben som trengs, og det er ikke vanskelig å finne ting å motivere seg for.

36-åringen fikk skader på korsbånd og leddbånd etter et fall i Beaver Creek 3. desember. Tidligere har han uttalt at denne sesongen kom til å bli hans siste. Nå vil han altså gjøre et forsøk på å komme tilbake i toppform.

Fakta Kjetil Jansrud Meritter:

OL: 1 gull (super-G 2014), 2 sølv (storslalåm 2010, utfor 2018), 2 bronse (utfor 2014, super-G 2018)

VM: 1 gull (utfor 2019), 2 sølv (kombinasjon 2015 og super-G 2017)

Verdenscupen: 23 seirer (13 i super-G, 8 i utfor, 1 i parallellslalåm, 1 i kombinasjon) Les mer