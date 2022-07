Klopp felte dom over Haaland-debuten

Liverpool-manager Jürgen Klopp (55) har sett nøye på Erling Braut Haalands første Manchester City-match mot Bayern München.

Forrige sesong ble Klopps menn slått med ett poeng av Manchester City i kampen om Premier League-tittelen. Lørdag skal det som har vært Englands to beste lag de siste fem årene møtes i Community Shield-finalen på Leicester King Power Stadium.

Da får Liverpool bryne seg på et nytt City-våpen i form av Erling Braut Haaland. Da 22-åringen fra Bryne scoret i den spesielle matchen mot Bayern München på amerikanske Lambeau Field natt til søndag norsk tid, imponerte han Klopp. Det forteller 55-åringen på en digital pressekonferanse med VG og engelske medier torsdag ettermiddag.

– Vi så åpenbart Bayern-kampen, og det var ikke så annerledes (med Erling), men det var bra, starter Klopp og ler.

– Det er en bra start, et nydelig mål og god stemning. Så det var fint. Jeg ser positivt på sesongen. Jeg tror det blir «grævla» bra, sa Haaland selv til VG etter målet.

Klopp mener stikkeren fra Kevin De Bruyne til Jack Grealish som deretter fant Haaland foran mål var typisk det lyseblå maskineriet til trenerkollega Pep Guardiola (51).

– Erling scoret et «Man. City-mål». Foreløpig har de ikke endret så mye. Men de er ikke vant med Erlings naturlige løp, som vi ikke er vant med Darwin (Nunez’) naturlige løp. Når Darwin løper, gir vi ham ballen hver gang, og det er ikke alltid så hjelpsomt for han gjør ofte jobben med å strekke motstanderens lag og skape rom, sier tyskeren.

Se hva Jack Grealish og Haaland sa til hverandre etter scoringen i USA her:

Klopp mener samtidig at han så at City ikke bruker Haaland helt perfekt, og at det ifølge tyskeren vil ta en stund før relasjonene er optimale.

– Erling vil nok også trenge tid, men det betyr ikke at han ikke kan score allerede – som mot Bayern. Det meste ser ut som forrige sesong med City – hvordan de presser, hvor fleksible de er i egen ballbesittelse. De ser veldig, veldig bra ut, men det er foreløpig ingen åpenbare endringer, mener Liverpool-manageren.

Onsdag tapte rødtrøyene borte mot RB Salzburg i et oppgjør hvor Klopp var illsint over en dommeravgjørelse:

På spørsmål fra en engelsk journalist om hvordan det er å tape tittelen med ett poeng for så å se rivalen kjøpe Haaland, Kalvin Phillips, Julian Alvárez, Stefan Ortega og muligens Marc Cucurella fra Brighton, svarer Klopp at også de har handlet stort i form av milliardkjøpet Darwin Nunez og Fabio Carvalho fra Fulham. I tillegg regner Klopp fortsatt januar-kjøpet Luis Diaz som en nysignering.

– Vi har også brukt penger. Det må du ikke glemme. Vi har også brukt penger. Vi har mistet tre førstelagsspillere i Sadio (Mané), Divock (Origi) og Takumi (Minamino). Så har vi hentet inn tre spillere og laget rom for unggutter som kan komme opp.

Erling Braut Haaland skal være klar for kamp for City etter å ha levert en sterk debut sist helg:

Nå vil Klopp dyrke samholdet og erfaringen i den rutinerte spillergruppen for å bli enda bedre den kommende sesongen, etter å vunnet ligacupen og FA-cupen sist sesong, men tapt Premier League-tittelen i siste runde og gått på et 0–1-nederlag mot Real Madrid i Champions League-finalen.

– Vi har vært sammen en stund og vet hva vi kan forvente av hverandre. Vi har hatt et møte hvor jeg har sagt hva jeg forventer av guttene denne sesongen. Jeg vil virkelig bruke samholdet, atmosfæren og erfaringen til spillerne. Jeg vil at vi skal vokse enda tettere sammen og bli enda klarere på det vi ønsker. Kan vi forbedre oss? Ja. Men det er ikke sikkert at resultatene vil bli bedre. Vi får se.

– Når dere er nesten helt perfekt som lag og likevel ikke vinner tittelen fordi City tar den. Hva gjør det med deg?

– Begge lagene spiller på et utrolig høyt nivå. Så er det ett mål som utgjør forskjellen, som det også var i Champions League-finalen. Det er sånn det er. Så det gjør meg ikke gal, heller ikke spillerne. Det er en del av dette her. Det gjør oss bare mer besluttsomme. Det er ingen garantier for at vi vinner (Premier League) selv om vi tapte i fjor. For alle vil såre oss i alle kamper. Så det vil bli veldig tøft igjen, sier Klopp, som samtidig opplyser at Alex Oxlade-Chamberlain er ute i lang tid med en hamstringskade.

Mot Manchester City vil heller ikke målvakten Alisson eller angriperne Diogo Jota være tilgjengelige, ifølge tyskeren. Begge skal dog være klar til Premier League-starten mot Fulham neste helg. Avspark lørdag kveld er klokken 18.00.

