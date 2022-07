Ny skadesmell for Marvik: – Kan rekke VM med et nødskrik

Oskar Marvik (26) håper han får sjansen til å forsvare VM-bronsen i Beograd i september, men en alvorlig kneskade gjør deltagelsen høyst usikker.

KNETRØBBEL: Oskar Marvik håper å rekke VM, men får uansett minimalt med kamptrening. Han er likevel optimist, og kastet nettopp krykkene.

– Legene er positive, og jeg er foran skjema. Jeg kan rekke VM med et nødskrik, men dette er langt unna optimalt, sier Marvik til VG.

Han har nettopp vært på en ny sjekk etter at han pådro seg skaden på trening for to uker siden. Marvik hadde kamptrening med cubanske Oscar Pino Hinds da det smalt i kneet.

– Jeg skulle prøve å løfte ham. Det hørtes ikke bra ut, og det gjorde vondt. Der og da trodde jeg VM røk, sier Marvik.

Mesterskapet arrangeres i Beograd, Serbia, fra 10- til 18. september.

Grad to av tre

Det er et sidebånd i det venstre kneet som er ødelagt. Tredje grad hadde vært krise og «game over», mens Marviks skade «bare» er på nivå to.

– Da er det i alle fall håp om å rekke VM, og det er en enorm motivasjon at jeg har så mange rundt meg som hjelper meg, sier 26-åringen som har vært ekstremt skadeutsatt og uheldig det siste året.

Det er ikke uvanlig at brytere sliter med skader, men med unntak av VM-bronsen på hjemmebane i Oslo i fjor høst har det meste vært stang ut for Marvik.

VAR I KNALLFORM: Oskar Marvik (t.h.) avbildet på trening kort tid før den ferske kneskaden. Her sammen med Artur Aleksanyan fra Armenia.

VM har uansett vært det store målet i 2022, og nå er det altså i fare.

– Skader er en del av brytingen og toppidretten, men det har vært mye nå. Jeg er ikke porselen eller kylling – det er store krefter når to stykker på 130 kilo går i krigen, humrer Marvik.

Dersom han skulle rekke VM, så blir det uansett med minimalt med kamptrening. Han skulle vært med i tre konkurranser som det ikke blir noe av nå.

– Det blir alternativ trening, og kanskje jeg får trent på matten de to siste ukene før VM. Det er selvfølgelig ikke optimalt.

Marvik har nettopp kvittet seg med krykkene, selv om han egentlig skulle gått med dem i et par uker til.

– Det er ikke for å være «badass», og jeg vil absolutt ikke ta noen sjanser. Det bare føltes greit, og jeg tar det som et tegn på at jeg skal rekke dette, sier «Tåsenplogen» optimistisk.

