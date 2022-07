Glimt opp på medaljeplass etter festfotball mot Jerv

(Bodø/Glimt – Jerv 5–0) Amahl Pellegrino og co. måtte reise hjem slukkøret fra Nord-Irland, men mot Jerv var det bare glede å spore hos et Bodø/Glimt som bød opp til målshow.

Etter dagens hat-trick står Eliteseriens suverene toppscorer Amahl Pellegrino med 13 mål på 13 kamper. I to av kampene har han kommet inn fra benken.

Det var nemlig liten tvil om at det var et revansjesugent Bodø/Glimt som tok imot Jerv på Aspmyra lørdag ettermiddag. Etter 0–1-tapet for Linfield i Champions League-kvaliken tirsdag, uttalte trener Kjetil Knutsen til Avisa Nordland at de ikke hadde klart å score selv om de spilte i 40 timer.

Frustrasjonen fra den kampen lot gultrøyene gå ut over Jerv. Anført av en brennhet Amahl Pellegrino, som scoret tre mål mellom det 39. og 48. minutt, ga ikke den regjerende seriemesteren seg før det sto 5–0 på måltavlen. Og det kunne blitt mye mer.

Seieren gjør at Bodø/Glimt tar seg forbi Viking og opp på en tredjeplass i Eliteserien. De er fem poeng bak serieleder Molde.

Det var Victor Boniface som åpnet målshowet til Glimt 13 minutter ut i kampen. Hugo Vetlesen brøt høyt i banen og spilte videre til Boniface. Nigerianeren vartet opp med en flott markkryper i hjørnet fra rundt tyve meter.

Derfra og ut var det totaldominans, og det var smått utrolig at Glimt måtte vente helt til det 39. minutt før scoring nummer to kom. Da rant det imidlertid inn.

Først kunne Amahl Pellegrino pirke inn 2–0 i åpent mål etter flotte Glimt-kombinasjoner. To minutter senere økte Ulrik Saltnes til 3–0 med en avslutning fra skrått hold, før 4–0 også var et faktum etter at Pellegrino scoret sitt andre fra straffemerket.

– Vi skaper vanvittig med sjanser. Det er utrolig gøy, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery+ i pausen.

Tre minutter etter hvilen fullførte Pellegrino sitt hat-trick. En leken Joel Mvuka dro seg forbi to Jerv-spillere og avsluttet fra skrått hold. Jerv-keeper Øystein Øvretveit gjorde en solid redning, men Pellegrino var først fremme på returen.

Glimt-vingen står nå med hele 13 mål på 13 kamper, i to av dem kom han inn fra benken.

5–0 ble også sluttresultatet etter en annenomgang der Glimt etter hvert flyttet fokuset mot jakten på Europa-spill.

Allerede førstkommende onsdag skal Glimt ta imot Linfield i returoppgjøret i Champions League-kvaliken. Spiller nordlendingene som de gjorde mot Jerv, lover det svært godt hva gjelder mulighetene for avansement til runde tre i kvaliken.

