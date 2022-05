Snowboard-Hanne fikk Kiwi-jobb igjen – fortsetter på landslaget

Hanne Eilertsen (23) måtte jobbe på Kiwi for å få råd til å være med i OL. Nå har hun sagt ja til fortsette på snowboardlandslaget – og i matbutikken for å finansiere livet som toppidrettsutøver.

BLANDEDE FØLELSER: Hanne Eilertsen (23) OL-debuterte i Beijing for to måneder siden. Nå har hun bestemt seg å satse på et fortsatt liv som toppidrettsutøver, fortsatt sponset av sommerjobb på Kiwi.

– Jeg må prøve å kombinere treningene med jobb, sier Hanne Eilertsen.

Under OL for drøyt to måneder siden fortalte Hanne Eilertsen at hun hadde vært nødt til å ta diverse jobber for å innfri Brettforbundets krav til egenandeler – totalt rundt 150.000 kroner i fjor – på veien mot Beijing.

Blant annet på Kiwi.

Den gang på Hovden.

– Nå har jeg fått sommerjobb i Kiwi på Ullevål i Oslo. Jeg begynner neste uke. I mai og juni blir det litt fleksibelt i kombinasjon med treningene. Men i juli blir det jobb fullt ut, forteller hun.

Forbundets sportssjef for snowboard, Per Iver Grimsrud, vil snart presentere neste sesongs landslag, kalt OL-landslaget. Det vil maksimalt bestå av åtte utøvere, inkludert Hanne Eilertsen. Ifølge Grimsrud er hun «gira» på å fortsette.

Han sier at han håper å kunne redusere egenandelssatsene for løperne. Det er imidlertid avhengig av hvor Det internasjonale skiforbundet velger å legge verdenscupkonkurransene, til steder det er dyrt eller billig å dra. Det blir klart om et par uker.

Og ikke minst om Brettforbundet klarer å hale i land en hovedsponsor.

SPEKTAKULÆRT: Big Air-konkurransene i Beijing-OL ble arrangert blant avløpsskorsteiner i et tidligere industriområde.

Det har det ikke hatt siden nyttår.

– Det jobbes med det. Ingenting er konkret. Det er fortsatt en utfordring for oss, sier sportssjef Per Iver Grimsrud.

Det er den økonomiske usikkerheten som er årsak til at nå Oslo-bosatte Hanne Eilertsen enda en sommer må søke lønnet arbeid for å få snowboard-endene til å møtes. I tillegg til sommerjobben, antar hun at hun – som før – vil sitte eksamen- og tentamensvakt på sin tidligere videregående skole, Wang toppidrett i Oslo.

Hun klarte ikke i ta seg videre fra kvalifiseringene i slopestyle og Big Air i OL-debuten i Kina i februar. Hun beskriver «OL-opplevelsen» som veldig spesiell, veldig kul og veldig krevende.

Landslagstrener Marius Håker måtte bli hjemme på grunn av corona, Mons Røisland (vant OL-sølv i Big Air) ble plassert i isolasjon etter å ha blitt definert som nærkontakt og sportssjef Per Iver Grimsrud kom sent til Beijing på grunn av sykdom. Løperne måtte derfor skjøtte lederoppgaver i tillegg til å trene under vanskelige forhold.

KREVENDE OL: Hanne Eilertsen (fra venstre), Ståle Sandbech og Marcus Kleveland under et pressetreff i OL i februar.

– Vi var uten trener i selve OL, og vi fikk mange andre ting å tenke på. Det var slitsomt på en annen måte, sier Hanne Eilertsen.

På spørsmål om hvor lenge hun ser for seg at hun vil satse som toppidrettsutøver, svarer hun at mye kan påvirke det. Hennes egen progresjon, hvor mye hun får trent og – igjen – «penger».

– Jeg vet ikke helt hvordan det ligger an, sier hun med tanke på Brettforbundets ressurser når det gjelder elitesatsingen.

Marius Håker slutter som hovedtrener for snowboardlandslaget. Han blir erstattet av Morten Kleivdal, som kommer fra jobben som trener for rekrutt- og paralandslaget. Hanne Eilertsen forteller at første felles samling er 1. mai. Gjennom sommeren vil landslaget øve på snø i «Snø» ved Lørenskog. Deretter håper hun at det blir anledning til å reise til New Zealand, som har vært «coronastengt» de to siste årene.

– For to år siden var jeg der i over en måned. Det var veldig bra, sier hun.

Før hun påpeker at «beste praksis» – Olympiatoppens devise – har sin pris.

Nemlig ekstrajobb på Kiwi.