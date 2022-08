Ricciardo bekreftet ferdig i McLaren: - Jeg vil at dere skal høre det fra meg

Daniel Ricciardos dager i Formel 1 kan være over. Nå er kontrakten med McLaren terminert ett år før tiden.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Etter lengre tids spekulasjoner kom omsider bekreftelsen onsdag ettermiddag. Den kom Ricciardo med på sin egen Instagram-konto. Den svært populære australieren er ferdig i McLaren, til tross for at han i utgangspunktet hadde en avtale som strakk seg ut neste sesong.

Han bekrefter samtidig at han fortsetter ut inneværende sesong.

– Jeg kommer med noen dårlige nyheter, men jeg vil at dere skal høre det fra meg. Dette er bittersøtt, men dette blir mitt siste år med McLaren. Vi har lagt ned mye innsats for at dette skal fungere, men det har ikke gjort det. Teamet har tatt en beslutning om å gjøre endringer inn mot neste år. Til slutt kom vi til en enighet om at dette er det riktige, sier Ricciardo i innlegget på Instagram.

USIKKER FREMTID: Daniel Ricciardo.

I forkant av Ricciardos uttalelser har det hersket full forvirring rundt hvem som skal kjøre sammen med Lando Norris i McLaren neste år. Ricciardos landsmann, Oscar Piastri, har vært sterkt koblet til McLaren, men har på veien dit blitt offentliggjort som fører for Alpine neste år.

Dette har Piastri, som vant Formel 2 i 2021, nektet for.

– Jeg forstår at Alpine, uten min godkjenning, har sendt ut en pressemelding om at jeg skal kjøre for dem neste år. Dette er galt, og jeg har ikke signert noen kontrakt med Alpine for 2023. Jeg kommer ikke til å kjøre for Alpine neste år, skriver Piastri på Twitter.

Piastris manager er tidligere McLaren-fører Mark Webber.

Les også Formel 1 i 2023: Disse risikerer å stå uten jobb

Den tidligere Red Bull-føreren har skuffet stort under årets sesong, hvor han har prestert langt dårligere enn lagkamerat Lando Norris. Selv sier Ricciardo at dialogen med teamet om fremtiden har pågått i månedsvis før konklusjonen om å terminere kontrakten ett år før tiden kom.

– Det har vært en ære å være en del av McLaren-familien de to siste sesongene, sier Ricciardo i en pressemelding gjengitt av nyhetsbyrået AP.

Det er foreløpig usikkert hva fremtiden bringer for 33-åringen som kom fra Renault foran 2021-sesongen. Ricciardo tok McLarens første seier siden 2012 da han vant foran lagkamerat Norris på Monza i fjor høst. I år har han derimot bare notert seg for 19 poeng.

– Jeg har mange fine minner med laget, og da tenker jeg spesielt på Monza, sier Ricciardo, som selv understreker at han aldri har vært sterkere motivert for å kjøre i Formel 1 enn han er nå.

Ricciardo står med åtte seire i Formel 1. Syv av dem kom da han kjørte for Red Bull mellom 2014 og 2018, mens den siste altså kom på Monza i fjor.