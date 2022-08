Champions League-drømmen brast i ekstraomgangene – senket i sluttminuttene

ZAGREB (VG) (Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt 4–1 e.e.o., 4–2 sammenlagt) Bodø/Glimt kunne høre Champions League-hymnen i det fjerne, men det raknet på slutten. Dermed blir det gruppespill i Europa League for Kjetil Knutsen & Co.

Etter å ha kjempet seg inn i kampen så Bodø/Glimt ut til å være på vei mot de største stjernene, men etter to raske mål i det kroatiske kveldsmørket, måtte nordlendingene si «god natt» til drømmen om verdens aller gjeveste klubbturnering.

– Jeg er utrolig skuffet over den første omgangen. Da er det helt stikk motsatte av det vi snakket om før kampen, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 etter kampen.

– I den første omgangen sa at vi skulle være modige og være oss selv. Jeg synes vi ødelegger hele omgangen med måten vi slipper inn mål på. Vi gjemmer oss bort, vi får strekk i laget og vi blir litt preget av stundens alvor. Det er en svak prestasjon av oss, sier Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

I det 117. spilleminutt fant innbytter Mahir Emreli masse rom bak Glimt-forsvaret og kom alene med Nikita Haikin. Russeren stoppet det første forsøket, men Josip Drmic fanget opp andreballen og satte den inn i det tomme buret.

Gjestene kastet alt i angrep i jakten på en scoring, og da Amahl Pellegrino og Ulrik Saltnes misforsto hverandre, hadde Drmic en hel banehalvdel å løpe på. Haikin forsøkte å stoppe ham, men da ballen trillet til siden fikk Bockaj en enkel jobb med å sette inn hjemmelagets fjerde scoring for kvelden.

Rekordkjøpet Albert Grønbæk hadde berget ekstraomganger for Bodø/Glimt, som hadde overtaket i store perioder etter 2–1-målet, men det ble bare nesten for Kjetil Knutsens menn.

Bodø/Glimt fikk en brutal start på oppgjøret. Da ballen ble trillet i gang skylte støynivået fra den beryktede supportergruppen «Bad Blue Boys» som en bølge ned fra tribunen og over gressmatten på Stadion Maksimir.

Sjokkbølgen som traff Bodø/Glimt minutter senere var hakket verre. Dinamo Zagreb gikk rett i strupen på Bodø/Glimt og var nære da Dario Spikic feide ballen over fra kloss hold.

Glimt slapp med skrekken, men ikke lenge: Det som burde vært en relativt ufarlig oppspill fra målvakt Dominik Livaković, ble kritisk da både Isak Helstad Amundsen og Marius Høibråten gikk i samme hodeduell.

Med begge midtstopperne borte ble rommene enorme, og etter et mislykket taklingsforsøk fra Brice Wembangomo, hamret Mislav Orsic ballen i nettet.

Bodø/Glimt hevet seg litt etter baklengsmålet, tok mer tak i ballen, og vartet opp med et praktangrep hvor Joel Mvuka svidde en enorm sjanse da han satte ballen utenfor – før han litt lettet tittet bort på assistentdommeren som sto med flagget i været.

Og som på den første scoringen, fikk Glimt servert et skremmeskudd like før det andre målet. Få minutter etter at Arijan Ademis prikkskytterforsøk fra 18 meter hadde smelt i tverrliggeren, viste stjernespissen Bruno Petkovic hvilket kaliber han er av.

Etter først å ha spilt bort ballen, bommet Marius Høibråten også da han forsøkte å stupheade bort ballen. Istedenfor havnet den hos Petkovic, som skubbet unna Isak Helstad Amundsen, før han vartet opp med et overraskende og velplassert brassespark utenfor rekkevidden til Nikita Haikin.

– Vi må være mye mer modige når vi har ballen. Vi har gitt de to mål. Vi tør ikke å ta vare på ballen når vi kommer opp. Det er masse muligheter, men vi tar dem ikke. Vi sa de skulle være modige, men de har vært det motsatte, spør du meg, sa Knutsen til TV 2 på vei ut til den andre omgangen.

– Det er rett og slett en preget gjeng som har spilt første omgang, spør du meg, mente Knutsen.

Glimt-treneren ventet et drøyt kvarter ut i andre omgang før han tok grep. Runar Espejord og Albert Grønbæk erstattet Lars-Jørgen Salvesen og Elias Hagen, mens Ulrik Saltnes tok plass i ankerrollen til sistnevnte.

Kort tid etter innhoppet slo Grønbæk en strålende corner hvor Marius Høibråten raget høyest, men ballen ble reddet på streken.

Og om corneren var bra, så var det han gjorde minutter etterpå av ypperste, ypperste klasse. Med to kjappe touchet danset Bodø/Glitms rekordkjøp seg mellom to blåkledde som om han var i slalåmbakken to små mil fra Stadion Maksimir.

Elegansen var imidlertid av et helt annet kaliber enn man er vant til å se fra dansker i skibakken, og han lurte også målvakten over på feil fot før han trillet inn reduseringen.

Bodø/Glimt fortsatte å kjøre på, og Dinamo Zagreb sprang stadig mer imellom. Ballen spratt ikke vertenes vei, stjernespissen Bruno Petkovic parkerte fullstendig på topp, mens hjemmepublikumet begynte med mishagsytringer mellom trampeklappingen.

Høibråten fikk en ny stor mulighet på dødball, men denne gangen spratt stupheadingen i gresset og over tverrliggeren. Kroatene så stadig mer sluttkjørte ut, og da den spanske dommeren blåste for ekstraomganger, øynet Bodø/Glimt for alvor at Champions League-gruppespill var innen rekkevidde.

– Det gjør vondt på den måten at jeg føler at hvis vi hadde klart å holde hodet kaldt og skjønt at de var så tomme ... Vi gir dem litt momentum igjen, fordi vi mister ballen på dumme tidspunkt. Jeg føler vi gjorde et ærlig forsøk, sier Knutsen til TV 2 etter kampen.

Men til tross for at Glimt var fullt på høyde, og kanskje bedre enn sin kroatiske motstander, må de «ta til takke» med Europa League-gruppespill for aller første gang i klubbens historie.