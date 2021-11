Tyrkia gjorde jobben: Snudde etter norsk drømmeåpning

(Montenegro - Tyrkia 1–2) Norges fikk ingen VM-hjelp fra Montenegro i kveld, selv om hjemmelaget virkelig tente Norges håp tidlig i kampen.

Kerem Aktürkoğlu og Orkun Kökcü sørget for at playoffbilletten i Norges gruppe blir med hjem til Tyrkia. Resultatet i Montenegro gjorde at Norge måtte vinne med tre i Rotterdam. Det var Ståle Solbakkens menn aldri i nærheten av å klare.

– Vi trodde, og vi lykkes! skriver det tyrkiske fotballforbundet på Twitter etter at kampen var over.

SENKET MONTENGRO: Kerem Aktürkoğlu sørget for 1–1 og at håpet ble tent for tyrkerne. Senere sørget Orkun Kökcü for at Tyrkia skal spille playoff.

Knappe tre minutter var spilt i Podgorica da Fatos Beciraj ga Norge akkurat den drømmeåpningen vi kunne håpet på. For til tross for at Tyrkia var favoritter, gikk hjemmelaget fryktinngytende til verks. Montenegro bet seg fast inne på den tyrkiske halvdelen, og da midtstopper og lagets store stjerne, Stefan Savic, fant spissen inne i feltet etter en gjenvinning, gjorde Beciraj ingen feil fra 14 meter.

En strålende avslutning med høyrebeinet sørget for 1–0. Og i minuttene som fulgte fortsatte hjemmelaget å presse på.

Hver eneste gang Montenegro tok seg inn på Tyrkias halvdel, resulterte det i farligheter. Den tyrkiske midtbanen ble overkjørt, og forsvaret så rystet ut. Før det var spilt ti minutter, hadde Montenegro vært nære 2–0 to ganger.

Men det ville seg ikke.

Fatos Beciraj ga Montenegro ledelsen allerede etter tre minutter. Det holdt aldri helt inn.

Tyrkia skulle heller spille seg kraftig opp, selv om Montenegro stadig var farlige på kontringer. Etter 22 minutter fikk gjestene betalt.

Kerem Aktürkoğlu fikk stå helt alene inne i feltet etter et innlegg fra høyre. Stefan Savic var alt for sen inn i duellen, og dermed 1–1.

Fremdeles viste resultattavlen i Rotterdam 0–0. Dermed var Norge tilbake på 3.-plass i gruppen.

Inn mot pause fortsatte tyrkerne i samme spor, men det var hjemmelaget som skapte de største mulighetene til å ta med seg ledelsen inn i garderoben. Både Milutin Osmajić, og spesielt Zarko Tomašević hadde enorme muligheter inn mot pause. Sistnevnte fikk stå helt fri og fikk heade mot åpent mål etter et hjørnespark. Marginene var ikke på hjemmelagets eller Norges side, og 1–1 til pause.

Kampen i Montenegro var i gang igjen nesten to minutter før den var i Rotterdam, noe som i utgangspunktet var en fordel til Norge. Hjemmelaget var nær ved å gjenskape drømmeåpningen etter få minutter, men det skulle være tyrkerne som fikk nettkjenning som avgjorde kampen.

Kvarteret ut i omgangen sendte Orkun Kökcü av gårde en kanonkule. Via et bein, keepers hansker og stolpen, sørget han for 2–1. Det skjedde like etter at stoppergigant og kaptein Savic måtte gi seg for hjemmelaget.

Utover i omgangen var Tyrkia nærmere 3–1 enn Montenegro var utligning, og med det endte det 2–1 i favør tyrkerne. Dermed misser Norge sitt 11. strake sluttspill. Nederland er på sin side klare for sitt første VM siden 2014.

Neste mulighet er EM i Tyskland i 2024.