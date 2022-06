Gjert Ingebrigtsens VM-håp: – Bislett siste sjanse

Gjert Ingebrigtsen-trente Narve Gilje Nordås (23) setter seg under sterkt press foran 5000-meteren i Bislett Games. Med Filip og Henrik Ingebrigtsen som motstandere må han «perse» med tre sekunder for å komme seg til VM.

SPURTSTERK: Narve Gilje Nordås så ut til å tape 3000-duellen mot Dan Kibet fra Uganda på Fana stadion sist onsdag - men tok ham i siste sving inn mot oppløpet.

– Huff, det vet jeg faktisk ikke, svarer Narve Gilje Nordås på spørsmål om hva planen hans er hvis han ikke skulle klare kvalifiseringskravet på 5000 meter til VM under Bisletts Diamond League-stevne kommende torsdag.

– Det kommer et EM (15.-21. august). Men jeg har ikke tenkt den tanken, sier Sandnes-løperen.

Etter at Gjert Ingebrigtsen i februar gikk ut av «Team Ingebrigtsen» som trener for sine sønner Jakob (21), Filip (29) og Henrik Ingebrigtsen, har han fortsatt å fungere som trener for Narve Gilje Nordås, Per Svela og unggutten Benjamin Storm Rettore.

SAMMEN I OL: Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen under en pressekonferanse foran 5000-meteren i OL i Tokyo i fjor.

13.13,50 er tidskravet for å få lov til å starte på 5000 meter i friidretts-VM i Eugene 15.-24. juli. Narve Gilje Nordås sin personlige rekord er 13.16,67, satt i i juni i fjor. Helt siden han ble slått ut i innledende heat på distansen i OL for 10 måneder siden, har hovedmålet hans vært å ta seg til VM 2022 i delstaten Oregon.

Forrige fredag løp han på 13.26 i Manchester, vel å merke i vanskelige vindforhold. Sist torsdag var han to sekunder bak sin personlige rekord 7.41,31 da han vant 3000-meteren under Trond Mohn Games på Fana stadion i Bergen. På World Athletics VM-ranking «Road to Oregon» - der både tid og stevne- og plasseringspoeng teller - ligger han på vippen til å bli en av 42 som vil få VM-klarsignal.

Men han understreker at han må klare kvalifiseringstiden på Bislett 16. juni.

– Det er siste sjanse?

– Det stemmer det. Det kommer ingen (kvalifiserings)stevner etterpå. Det er Bislett. Det er alt eller ingenting, svarer han.

Kvalifiseringsperioden utløper 26. juni.

– Hvis jeg ikke skulle klare 13.13 nå, etter å ha trent hver eneste dag, kan man jo spørre hva som skjer med fremgangen min. Jeg vet at jeg har hatt fremgang, på 1500 meter også. 3000 meteren i Fana viste fremgang. Jeg vet at jeg har det inne, sier han med tanke på «siste sjanse».

– Men det må klaffe. Det må være rett forhold, tilføyer han.

– Hva vil det være?

– Rett felt, hare (fartsholder), lys («skjemalysene» langs listen), at jeg løper jevnt og fint i elleve og en halv runde, og kan blåse forbi på den siste, svarer han.

Han sier at et sterkt felt kan fungere til hans fordel, slik at ha slipper «å gjøre jobben» selv. Henrik Ingebrigtsen er uaktuell for VM, han satser på å bli klar til EM. Filip Ingebrigtsen er klar for 1500 meter i VM, men vil løpe 5000 meter på Bislett - mot storebror Henrik og Narve Gilje Nordås.

FIGHT I FJOR: Narve Gilje Nordås var nær ved å slå Henrik Ingebrigtsen på 5000 meter under Bislett Night of Highlights for ett år siden. Revansj neste torsdag?

Hvis han skulle klare å senke «persen» med tre sekunder, vil Narve Gilje Nordås umiddelbart, som brødrene Ingebrigtsen, dra til et tre uker langt høydetreningsopphold som forberedelse til VM - med Gjert Ingebrigtsen som trener.

– Planen er at han skal være med inn mot mesterskapet, bekrefter Narve Gilje Nordås.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet opplyser at VM-arrangøren har begrensninger på antall akkrediteringer til utøverens trenere. Med for eksempel 20 uttatte utøvere, får Norge tildelt 16 trenerakkrediteringer. På spørsmål om hvordan han ser på sjansen til - eventuelt - å få med Gjert Ingebrigtsen til Eugene-VM, svarer Narve Gilje Nordås lettere spøkefullt at det burde gå greit.

– Jakob og Filip har jo ikke trenere, så da slipper de å tenke på det, påpeker han.