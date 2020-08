Viste fingeren da han skrev norsk idrettshistorie. Kommentator tror på sensasjon mot «en av tidenes beste»

Hele følelsesregisteret til Kurt Maflin var i spill i første runde i VM i snooker. Torstein Wik mener Maflin nå er favoritt når han møter en tidligere verdensmester.

Kurt Maflin er første nordmann som tar seg til andre runde i et VM. Mesterskapet spilles i Sheffield. Foto: Nigel French / PA

Det var jakten på et maksimum break på 147 poeng, som en spiller oppnår ved å senke annenhver svart og rød kule og deretter tømme bordet for de øvrige fargede kulene uten å bomme, som fikk Maflin til å vise fingeren til køballen i VM-kampen mot David Gilbert.

Han klarte ikke det han har klart to ganger tidligere i karrieren.

– Jeg var bare sint på køballen, sa Maflin til Eurosport etterpå.

Hadde Maflin klart det, ville det vært VM-historiens 11. maksimum break, ifølge World Snookers oversikt.

Hans frustrasjon ble senere erstattet av glede. 36-åringen, som er født og oppvokst i London, men som flyttet til Oslo da han var 20 år, har norsk kone og representerer Norge, slo Gilbert 10–8 og er som første nordmann klar for andre runde i et verdensmesterskap.

– Jeg visste at dersom jeg spilte bra så ville jeg ha en god sjanse mot Gilbert. Jeg er veldig lettet og glad. Nå ser jeg frem til neste runde, skriver Maflin i en tekstmelding til Aftenposten tirsdag.

Fakta Kurt Maflin Alder: 36 (født 8. august 1983). Kommer fra: Southwark i London. Flyttet til Oslo da han var 20 år gammel. Sivilstatus: Gift med norske Anita. Sammen har de en sønn. Yrke: Profesjonell snookerspiller. Representerer Norge. Aktuell: Møter John Higgins i andre runde i VM, som spilles i Sheffield. Crucible-teateret har vært vertskap for verdensmesterskapet siden 1977. Les mer

Her viser Kurt Maflin fingeren til køballen under kampen. Foto: Skjermdump, Eurosport

– Har aldri vært bedre forberedt

Maflin har aldri vært bedre forberedt til et mesterskap enn han er i år. Etter å ha deltatt i en turnering i Milton Keynes nordvest for London i begynnelsen av juni, valgte han å bli i England på grunn av de strenge karantenereglene i forbindelse med koronapandemien.

– Der har han hatt tilgang til sparring med de beste, og det har han benyttet seg av i juni og juli, forklarer Torstein «TrickWik» Wik, som er Eurosports hovedkommentator i snooker, til Aftenposten.

De beste inkluderer verdenstoer Neil Robertson, kalt «The Thunder from Down Under», som ble verdensmester i 2010. Maflin har også sparret med engelskmennene Stuart Bingham og Barry Hawkins, som før VM var rangert som henholdsvis nummer 14 og 15 i verden.

Snooker spilles på et større bord enn vanlig biljard, med mindre hull og baller. Foto: Nigel French / PA

– Det betaler seg nå. Maflin har vokst som spiller og har nå en bedre miks av offensivt og defensivt spill, og verktøy til å takle de fleste situasjoner bedre. Han har løftet spillet sitt ett nivå, mener Wik.

En av de største fordelene Maflin har kunnet dra nytte av i England, er å ha en egen kuleplukker på trening. Når du putter en av de fargede kulene (gul, grønn, brun, blå, rosa, svart) i snooker, skal kulen legges opp igjen og plasseres på sitt faste punkt på bordet.

Må en utøver gjøre den jobben selv, går mye av tiden på trening med på å gå rundt bordet og plukke opp kuler. Det gir ekstra skritt på pulsklokken, men gjør ikke vedkommende til en bedre spiller.

– De beste i verden har derfor en egen kuleplukker på trening. Da får du en annen rytme og flyt i treningen, forklarer Wik.

– Det blir som om du spiller i en turnering, påpeker han.

Møter tidligere verdensmester

I andre runder venter John Higgins. Skotten har vært profesjonell snookerspiller siden 1992 og er blitt verdensmester fire ganger. 45-åringen har dessuten vært tapende VM-finalist de tre siste årene.

Kommentator Wik holder Maflin som en liten favoritt mot skotten. Om 36-åringen vinner duellen mot skotten, kan alt skje, mener Wik.

– To ganger før har folk kommet useedet inn i VM og vunnet. Han har slått alle som er topp 16 utenom Ronnie O’Sullivan. Sånn sett taler alt for det kan komme en kjempebombe her, mener Wik.

John Higgins, kalt «The Wizard of Wishaw», ble verdensmester i 1998, 2007, 2009 og 2011. Foto: Osports / Bildbyrån

Maflin omtaler sin motstander i andre runde som «en av de beste gjennom tidene». Han tror likevel at han kan vinne kampen.

– Dersom jeg kan spille på mitt beste, vet jeg at jeg har en sjanse. Jeg møter ikke opp og forventer å tape, jeg møter opp og forventer å kjempe. Jeg skal nyte hvert sekund og forhåpentlig kan jeg vinne.

Maflins kamp mot Higgins spilles over to dager. Onsdag spiller de fra kl. 14:00 på, mens torsdag spiller de fra kl. 11:00 og kl. 20:00. I Norge er det Eurosport som har rettighetene til å vise verdensmesterskapet.