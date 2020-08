Lars Arne Nilsen dukket opp i ny rolle – seks dager etter Brann-avskjeden

Lars Arne Nilsen sitter søndag i Eurosports TV-studio.

Lars Arne Nilsen var med i Eurosports studiosending sømdag. Foto: Eurosport

Mandag fikk Lars Arne Nilsen sparken som Brann-trener. Seks dager senere dukket han opp i Eurosport-programmet Fotball Direkte.

– Det har vært en litt spesiell uke, selvfølgelig. Jeg har fått masse tilbakemeldinger. Det var egentlig en helt okei uke, men en hektisk uke, sier Nilsen i direktesendingen.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Martin Hinsch i Eurosport er Nilsen hentet inn som gjest til søndagens sending.

– Er det aktuelt å hente inn Nilsen som fast ekspert?

– Ikke som jeg har hørt, svarer Hinsch.

– Takknemlig

I sendingen ramset Nilsen opp høydepunktene som Brann-trener, blant annet 2018-sesongen der Brann lå an til gull.

– Er det noe du angrer på?

– Ja, er du gæren. Man tar mange valg i løpet av seks sesonger. Det er ting jeg gjerne skulle gjort annerledes, både i enkeltkamper og større valg. Sånn er det, sier Nilsen.

Nilsen ble også spurt om han er bitter.

– Egentlig ikke. Jeg var veldig takknemlig for å være med på det. Det var et eventyr. Jeg er en enkel mann fra øya, jeg er jo en stril. Jeg er født og oppvokst med Brann. Det har vært det store for meg. Å få komme inn til byen og trene Brann, og møte gutta jeg har sett opp til hele livet, det har vært et eventyr for meg, sier Nilsen.