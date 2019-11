Så var det liv i leiren likevel

OM LANGRENN: Langrenn holder taket på interessen. Foreløpig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Johannes Høsflot Klæbo tester ski i Ruka før verdenscupåpningen fredag. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

RUKA: Kjedelig, sa noen. Bare Norge er interessert, mente andre. Uten mesterskap daler interessen, ble det hevdet. Uten Northug stopper langrenn, mente de i kommentarfeltene.

Slik gikk det ikke helt. Under og etter åpningshelgen på Beitostølen ble det minst like mye styr, ståk, debatt (saklig og usaklig) og litt krangel som før rundt den norske nasjonalsporten. Det handlet om uttak til verdenscup, en Østberg som hadde fått startnekt, fluorforbud som knapt noen ante konsekvensene av, nye vendinger rundt russisk doping, en bloddopet østerriker sto frem.

Les også Johaugs råd til yngre løpere etter Østbergs åpenhet: – Viktig å vise sårbarhet

Fakta Ruka-programmet Fredag 29. november: 10.00: Kvalifisering (prolog) sprint, kvinner og menn 11.00: Kombinert hopprenn, stor bakke 12.30: Sprint finaler, kvinner og menn 15.00: Kombinert langrenn, 5 km 18.00: Hopp, kvalifisering Lørdag 30. november: 08.30: Kombinert hopprenn 09.45: 10 km klassisk, kvinner 11.30: 15 km klassisk, menn 14.00: Kombinert langrenn, 10 km 16.30: Hopp Søndag 1. desember: 09.10: Kombinert hopprenn 10.10: 10 km langrenn, jaktstart fristil, finale minitour kvinner 11.25: 15 km langrenn, jaktstart fristil, finale minitour menn 14.00: Kombinert langrenn 14.45: Hopp, kvalifisering 16.30: Hopp

Da flyet landet i Kuusamo, den nærmeste byen til verdenscuparrangør Ruka, like før klokken 14 i går, var tussmørket i ferd med å ta over. Når verdenscupen i langrenn, hopp og kombinert virkelig skal vise seg frem i sesongåpningen, går turen til det finske skistedet like oppunder Polarsirkelen bare et par mil fra grensen til Russland.

Aleksandr Bolsjunov er på plass til verdenscupåpningen. Russisk deltagelse i internasjonal idrett er nok en gang i spill. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

Her er det snøsikkert, mye skog og mye vind. Er du heldig (eventuelt uheldig) treffer du reinsdyr på vei til stadion. Bortgjemt verdenscup, men ikke helt glemt. I hvert fall ikke i Norge.

Den norske langrennsåpningen var ikke noe godt værmerke dersom noen ser etter tegn til at det er minkende interesse for nasjonalsporten langrenn. Hva som skjedde på Beitostølen under den nasjonale åpningen fikk minst like stor oppmerksomhet som verdenscupseirene til Daniel-André Tande (hopp) og Henrik Kristoffersen (alpint).

Les også «Nå kan det bli vill vest i skisporten»

Startnekten

Da den tradisjonelle pressekonferansen på Beitostølen ble innledet med at Ingvild Flugstad Østberg gråtkvalt kunne fortelle at hun hadde fått startnekt, ble det fort fyr i teltet. Hun hadde ikke fått godkjent helseattest. Dermed fikk hun ikke starte. Ikke på Beitostølen, ikke i Ruka og neppe på Lillehammer om en uke. Dermed var det nytt liv i debatten om kosthold, helse, slanking og spiseforstyrrelser rundt i toppidretten.

Tilbake satt de idrettsinteresserte og fikk nok en gang en bekreftelsen på at toppidrett ikke er sunt.

Norges sprinttrener Arild Monsen gir instruksjoner under treningen i Ruka torsdag formiddag. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

Fluorforbudet

Den siste uken har det handlet om noe som store deler av det norske folk har hatt et lidenskapelig forhold til. Det har handlet om smøring av ski. Det internasjonale skiforbundet slo til og vedtok forbud mot all bruk av fluor i skismurning fra og med neste sesong. Fluor har vært sikringskost for smørere som ønsker å gi sine løpere god glid. Men det er miljøskadelig og direkte helsefarlig, noe som Dagbladets avsløringer de siste ukene i stor grad har dokumentert.

Fortsatt er det ikke fastsatt hvordan forbudet skal håndheves. Det finnes ingen god testmetode i dag, og det eksisterer ikke noe vedtak om hvordan brudd på forbudet skal straffes.

Les også Tønseth skal ødelegge trenerens argument for VM-vrakingen

Alltid doping

Langrenn har hatt sine dopingsaker. Det var ikke stille på den fronten heller. Den svenske avisen Expressen hadde det første intervjuet med Max Hauke, den østerrikske skiløperen som ble tatt på fersk gjerning i Seefeld med blodoverføringskanylen i armen.

Russisk langrenn som har vært på vei opp i flere sesonger nå, kan bli straffet. Wada forslår utestenging av Russland fra all idrett i fire år. Nye russiske store stjerner i langrenn som Aleksandr Bolsjunov kan fratatt sine muligheter til å bli best i konkurranse mot nordmenn og svensker. Den russiske langrennssjefen Jelena Välbe bruker nå sin stemme for å få russerne til å snu og å ta tak i dopingondet.

Den siste uken har det vært diskusjon rundt mange aspekter ved langrenn. Men det er en ting som er lite diskutabelt og det er at Therese Johaug er i storform og kan vinne en haug med langrenn også denne sesongen. Her under trening torsdag i løypene for verdenscupåpningen i Ruka. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

Uttaksdiskusjoner

Norge har en unik bredde i langrenn. Dermed blir det også diskusjoner om alle uttak. Den norske skiledelsen hadde forhåndsuttatt de fleste løperne til Ruka-åpningen. Det var noen få plasser det var konkurranse rundt. Og da er det alltid noen som tar til motmæle både før og etter uttak.

Nå var ikke disse diskusjonen i nærheten av samme nivå som da Northug ble vraket til verdenscupåpningen for noen sesonger siden. Men uttak på et norsk langrennslag skaper diskusjoner fortsatt, både blant løpere og blant de mange som fortsatt interessert.

Altså det var liv i leiren likevel.

Og så er det en sak det er lite diskusjon og debatt om før det virkelige alvoret starter.

Den skal gå for, den som skal slå Therese Johaug.