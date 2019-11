Få hadde sett for seg de resultatene i VM

Norges på forhånd antatt verste motstander tapte åpningskampen.

Slovenia slo overraskende Nederland i håndball-VM. Vidar Ruud

KUMOMOTO: Nederlenderne gikk nedslått av banen i håndball-VM. Det at laget tapte 26–32 for Slovenia, var overraskende. Og Frankrike, regjerende verdensmester, tapte 27–29 for Sør Korea.

VM gir alltid noen overraskelser, og nå kom de i første dag av dette mesterskapet i Japan.

Skrell, var ordet som ble brukt. For ekspertene har tippet Nederland som den motstanderen som vil by Norge kamp i Gruppe A. Men Nederland var ikke sitt gamle jeg og lå stort sett bak slovenerne i kampen.

Slovenia klarte å opptre kollektivt, og hadde skyttere som leverte. Tjasa Stanko fikk 12 mål på 17 forsøk. Fire av scoringene kom på straffe.

Slovenerne var gjennombruddsfarlige, og for første gang på lenge klarte de hvitkledde å holde ut. Normalt har Slovenia vært tøffe i starten, for deretter å dabbe av. Utholdenhet har vært mangelvare.

Nederlands trener Emmanuel Mayonnade fortalte at han var trist etter kampen. Han overtok jobben foran denne sesongen, etter Molde-trener Helle Thomsen. Hun har hatt suksess med dette laget.

– Vi har jobbet så hardt de siste dagene, men vi gjorde for mange feil. Nå må vi bare være fokusert fremover. Vi har neste kamp mot Angola og må bare stå på, sier han.

På pressekonferansen fortalte trener Danick Snelder at Slovenia fant et svakt punkt. Laget må bare ta seg sammen.

Ana Gros, Slovenias store skytter, som også er nøkkelspiller i Brest, kunne ikke annet enn å være takknemlig for seieren. Den kom litt overraskende, men hun og laget skal ta vare på det gode utgangspunktet videre.

Ikke mye å varte opp med

– Nederland var tynne greier, sier Bente Svele, ekspertkommentator i TV2.

– Slovenia fikk en god start, og da Nederland kom ajour er jeg overrasket over at de ikke greide det. Men håndballkeepere vinner kamper, og Slovenias målvakt var mye bedre enn de to Nederland brukte.

Fransk nederlag

Frankrike var en like stor overraskelse. Frankrike vant siste EM og VM. Norge glemmer aldri tapet for den nasjonen i siste VM. Stine Bredal & co. gråt på pallen, de franske jublet. Nå var det ingen god dag på jobben for det seiersvante laget.

Når det gjelder Frankrike, mener Bent Svele at det laget vil komme sterkt tilbake i mesterskapet.

– Dette var første kamp, og vi har sett at andre land som har kommet langt, har tapt åpningskampen i mesterskap.

Svele forteller at Sør Korea ikke var spesielt gode i sommer, men inn mot mesterskap pleier laget å komme.

– Så får vi bare se om de klarer å følge opp.

Veldig mange har tippet Frankrike som gullvinner i VM, fulgt av Russland. VM er åpent, for å si det slik.