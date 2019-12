For tre år siden fikk han sparken av Åsane. Nå er han kåret til landets beste trener.

Kjetil Knutsen ble kåret til årets trener under Fotballfesten mandag kveld.

Kjetil Knutsen ledet Bodø/Glimt til annenplass i Eliteserien. Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Det var en stolt Bodø/Glimt-trener som ble overrakt prisen av landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Jeg føler det er en anerkjennelse for jobben vi har gjort sammen i Bodø/Glimt, sa Knutsen da han møtte pressen etterpå.

Bodø/Glimt hadde en eventyrlig sesong. I fjor var laget nær å rykke ned fra Eliteserien. Dermed forventet nok de fleste nok en tøff sesong.

Men i stedet for å kjempe i bunnen lå Glimt på tabelltopp store deler av sesongen. Laget imponerte stort, anført av spillere som Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og ikke minst AZ-klare Håkon Evjen (alle tre var nominert til årets unge spiller).

Det endte til slutt med en knallsterk annenplass. Det førte ikke overraskende til at Knutsen ble årets trener. I tilleg ble Evjen kåret både til årets unge spiller og årets spiller.

Fakta Prisvinnerne på Fotballfesten Kniksens hederspris: Ingrid Hjelmseth og Bjarne Berntsen

Årets spiller i Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt

Årets spiller i Toppserien: Sherida Spitse, Vålerenga

Årets spiller i OBOS-ligaen: Niklas Castro, Aafk

Årets spiller i 1. divisjon: Celine Nergård, Fløya

Årets trener i Eliteserien: Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt

Årets trener i Toppserien: Hege Riise, LSK Kvinner

Årets trener OBOS-ligaen: Lars Bohinen, AaFK

Årets unge spiller i Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt

Årets unge spiller i Toppserien: Julie Blakstad, Fart

Årets gjennombrudd i OBOS-ligaen: Anton Kralj, Sadefjord

Årets toppscorer i Eliteserien: Torgeir Børven, Odds Ballklubb

Årets toppscorer i Toppserien: Kennya Cordner, Sandviken

Årets mål i Eliteserien: Ola Brynhildsen, Stabæk

Årets mål i Toppserien: Karina Sævik, Kolbotn

Årets spillerforbilde i Eliteserien: Ohi Kwoeme Omoijuanfo, Molde

Årets spillerforbilde i Toppserien: Ingrid Hjelmseth, Stabæk

Årets supporterhistorie i Eliteserien/OBOS-ligaen: EngaTifo

Årets supporterhistorie i Toppserien: Klanen, Vålerenga

Årets lag i Eliteserien: Sarpsborg 08

Årets lag i Toppserien: Sandviken

Årets lag i OBOS-ligaen: Kongsvinger

Håkon Evjen kunne smile for prisdobbel. Fredrik Hagen

– Ikke en revansje

Veien til suksess i nord har imidlertid ikke vært av det helt enkle slaget for 51-åringen. Så sent som i 2016 fikk han sparken som Åsane-trener. Han hadde da ledet laget til overlevelse i 1. divisjon to år på rad, uten at det holdt til fornyet tillit.

Ett år og én dag senere tok han over som Glimt-sjef. Siden har det så å si bare gått oppover.

– Jeg synes det var veldig flott at Glimt turte å satse på meg. For trenere er det også som for spillere: Vi er avhengige av å få tillit. At noen har tro på deg. Jeg har troen på meg selv og har visst at jeg kan levere på dette nivået. Jeg føler ikke det har vært en revansje. Jeg har visst med meg selv at jeg kan levere med en gruppe på øverste nivå.

Tommel opp fra årets trener i Eliteserien. Fredrik Hagen

Har tatt opp kampen mot Rosenborg og Molde

Denne sesongen har Knutsens lag herjet som en virvelvind i Eliteserien, med offensiv og spennende fotball.

Evjen er som nevnt klar for nederlandske AZ allerede. Hans nåværende trener er klar over hvor Glimt ligger økonomisk, sammenlignet med klubber som Molde og Rosenborg.

– Hvis du spør meg om jeg hadde vært fornøyd med annenplass i 2020, sier jeg ja, sa Knutsen.

Han føler likevel at laget har vist at det er mulig å ta opp kampen mot sterke konkurrenter.

– Vi har ikke hatt noen resultatplan. Vi har kun vært opptatte av å utvikle laget og å bygge en prestasjonskultur. Resultatene kommer som konsekvens av det.

Og Knutsen tror fortsatt at laget kan bli enda bedre.

– Spillerne skal like å spille fotballen vi spiller. Vi er offensive og angriper med mye folk. Jeg ser ting vi kan videreutvikle i vår måte å spille på.