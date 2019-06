Søndagens NM-fellesstart for U23-syklister måtte avlyses som følge av trafikkaos.

– Her arrangeres det et av årets største sykkelløp. Det er NM, og egentlig et ganske greit område å kontrollere trafikalt. Til syvende og siste er det Norges Cykleforbund som er ansvarlig for å kvalitetssikre. Det er direkte pinlig og utrolig leit, sier Uno X-sjef Jens Haugland.

Allerede kort tid etter starten klokken 10.15 ble rittet stoppet for første gang. Da ble det observert flere biler i løypa i Ås i Akershus, og en lokalbuss på vei til Ski passerte også feltet, skriver nettstedet Procycling.

Fellesstarten ble forsøkt startet på nytt to ganger, men ble stoppet fordi det fremdeles var mye biltrafikk i løypa.

– Vi fortjener bedre

– Klubber, utøvere, frivillige og foreldre har dette som årets høydepunkt. Det var en god beslutning å stoppe løpet, men alt burde jo vært klart på forhånd, fortsetter Haugland.

– Hva er det som ikke er på plass?

– Løypene er ikke merket, det er ingen motorsykler som sikrer løypa og heller ingen politi. Da blir det farlig for rytterne. Vi leker ikke sykkelritt på dette nivået.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Undervurderte trafikken

I en pressemelding beklager Norges Cykleforbund situasjonen og skriver at de undervurderte trafikken i området, som førte til at det kom for mange biler mot sykkelrittet mens det pågikk.

De skriver også at det var biler som gjentatte ganger ikke overholdt de stasjonære vaktenes instrukser om å stoppe.

– Det er en uheldig situasjon, men vi må alltid sette sikkerheten i rittet først. Trafikken ble nok undervurdert i dette rittet, og selv om man gjorde forbedringer ble det tatt en riktig avgjørelse. Det var ingen ulykker eller svært farlige situasjoner i dag, så vi er glad for at riktig avgjørelse ble tatt i dag og vi jobber med å finne en løsning for U23-rittet, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

106 ryttere var påmeldt til søndagens ritt. Oslo-klubben SK Rye er arrangør.

– Jeg er enig i avgjørelsen som ble tatt av kommissærene, sier rittleder Arild Hermansen i SK Rye.