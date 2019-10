Svensken takker Ingebrigtsen-trening for VM-suksess. Det liker Gjert dårlig: – Det er ikke greit

Den svenske VM-finalisten Kalle Berglund (23) takker Ingebrigtsen-familiens treningsprogram for løftet han har fått. Det skjønner Gjert Ingebrigtsen (53) lite av.

Gjert Ingebrigtsen snakket med pressen etter søndagens VM-finale på 1500-meteren. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har i prinsippet bare kjørt ett år med ordentlig 1500-metertrening. Ett år med deres trening, sier Kalle Berglund til Expressen etter søndagens VM-finale, og nikker bort mot Jakob Ingebrigtsen.

Svensken, som ble nummer ni i finalen i Doha og satte svensk rekord på 3.33,70, forteller at han har benyttet seg av de samme treningsmetodene som Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen bruker.

Spesielt gjelder det de doble terskeløktene. Altså at de to ganger om dagen bruker laktatmålinger for å kunne trene så nærme grensen for melkesyre uten å gå over.

Berglund og hans trener Janne Bengtsson sier de har fått hjelp til denne treningen av fysiologen Leif Inge Tjelta ved Universitetet i Stavanger. Han har studert Ingebrigtsen-løperne i mange år, og har lenge samarbeidet tett med familien.

Kalle Berglund er helt utslitt etter 1500-meterfinalen i VM. I bakgrunnen går en skuffet Jakob Ingebrigtsen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Brukte laktatmålinger

– Vi har vært i kontakt med Tjelta og fått disse rådene. Vi har vært inne på det samme selv, men fra ham fikk vi mer spesifikke råd som vi har fulgt, sier Bengtsson til Aftonbladet om metoden med å bruke laktatmålinger.

At Tjelta skal ha hjulpet den svenske konkurrenten, skjønner far og trener Gjert Ingebrigtsen lite av. Og han liker det svært dårlig, hvis det stemmer.

– Det overrasker meg om de har fått treningsprogrammet av Leif Inge Tjelta. Det han får av oss er konfidensielt og skal ikke deles, sier Ingebrigtsen til Expressen.

– Burde Kalle spurt om lov (til å bruke deres treningsprogram), spør den svenske avisens journalist.

– Definitivt. De kan ikke kopiere noens opplegg slik, det er ikke greit.

Berglund ler når Expressen konfronterer han med Ingebrigtsens uttalelse.

– Leif har ikke sagt noe. Det er ganske åpent hvordan de trener, vil jeg si, men det er heller ikke kopiert. Jeg vet for eksempel ikke hvordan de trener om sommeren.

– Gjert mener du burde bedt om lov?

– Hva skal jeg be om lov for? Nei ...

Løpsfenomenet Jakob Ingebrigtsen tester sin fysiske kapasitet ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han leverer så gode testresultat at forskerteamet, Leif Inge Tjelta til venstre og sønnen Asle Rønning Tjelta med øynene på skjermen, nesten ikke tror det de ser. Trener Gjert Ingebrigtsen følger med fra sidelinjen. Bildet er fra 2018. Svein Hagen

– De store linjene er kjent

Leif Inge Tjelta sier at han kun har delt generelle treningstips med svenskene.

– I fjor hjalp jeg den svenske maratonløperen Mikael Ekvall med intensitetsstyring ved hjelp av laktatmålinger. Ekvall er kompis med Kalle Berglund, og Berglund kontaktet siden meg. Jeg sa nei til å hjelpe ham, men ga et par innspill om hvordan han kunne styre laktatnivået, sier Tjelta.

Leif Inge Tjelta skrev nylig en artikkel om Ingebrigtsens vei til toppen. Der er han blant annet inne på dette med terskeltrening.

LES MER OM DETTE HER: Disse seks fellesnevnerne har tatt brødrene til topps

Metoden med å kontrollere og måle laktatverdiene (melkesyren) ble utviklet på 90-tallet, da Tjelta var trener for Norges beste langdistanseløpere sammen med Johan Kaggestad. Marius Bakken var Norges beste mannlige langdistanseløper på starten av 2000-tallet, og han brukte metoden mye den gangen.

– Det er kun generelle tips jeg har snakket med Berglund om, og jeg er imponert over hva han har fått til.

– Hvor mye av treningen til topputøverne er hemmelig?

– Det er nok noe en ikke vil røpe til en konkurrent, men de store linjene er allment kjent. Kalle Berglund har trent sammen med Henrik Ingebrigtsen, og løpermiljøet er ikke større enn at folk lærer av hverandre.

– Hvor involvert er du i treningsarbeidet til Team Ingebrigtsen?

– Jeg er ikke involvert i det hele tatt.