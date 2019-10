«Nordmannen» som kan bli et mareritt for Norge

Franske Alexis Pinturault er halvt norsk og Henrik Kristoffersens største konkurrent. Denne sesongen kan han være mannen som hindrer norske seiersbrøl.

Alexis Pinturault er på plass i Sölden for sesongåpningen. ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

SÖLDEN: Gliset sitter løst idet journalister fra en rekke land omkranser alpinstjernen. To meter bortenfor står Kjetil Jansrud, men selv ikke den olympiske mesteren er like populær som Alexis Pinturault før den nye sesongen.

Han svarer først på engelsk, deretter fransk, så engelsk igjen.

Det ikke alle vet, er at han en gang i tiden behersket det norske språket vel så godt. 28-åringen har nemlig en helt spesiell tilknytning til Norge.

– Jeg er halvt norsk. Jeg føler meg mer komfortabel med å snakke med nordmenn enn andre, sier Alexis Pinturault med et lurt smil til Aftenposten.

Men selv om han har en forkjærlighet for Norge, strekker den seg ikke lenger enn at han skal gjøre alt han kan for å slå de norske konkurrentene denne sesongen.

– Selvfølgelig har du Kristoffersen, men også Jansrud og Kilde. Du vet aldri. Målet mitt forblir uansett det samme. Jeg skal kjøre så raskt som mulig, ha det gøy, og hvis jeg kan få noen seiere, vil det være perfekt, forteller han.

Fakta Alexis Pinturault Født: 20. mars 1991. Fra: Annecy, Frankrike. Klubb: Douanes – SC Courchevel. Meritter: Tre OL-medaljer fra 2018 og 2014, to VM-gull fra 2019 og 2017, 23 seiere i verdenscupen. Aktuell: Kjører under helgens verdenscupåpning i Sölden.

Alexis Pinturault mestrer både slalåm, storslalåm og super-G. Det gjør ham til en fryktet mann i kampen om totalcupen. Gabriele Facciotti / TT NYHETSBYRÅN

– Han elsker Norge

Vi må skru tiden langt tilbake. Den doble verdensmesteren har vært i verdenstoppen i alpinsporten siden 2013, men historien om hvordan han endte der, starter på Vestlandet nesten 40 år tidligere.

Moren til Alexis Pinturault, Hege Wiig Pinturault, er opprinnelig fra Bergen. Da hun var ung, flyttet familien til Brussel, før hun senere slo seg til ro i Frankrike.

Likevel ble ikke Norge glemt. Hver sommer da Pinturault var liten, gikk turen til familiehytta på Hesnesøya utenfor Grimstad.

– Han elsker Norge og naturen. Han elsker å være på sjøen i en liten motorbåt med fiskestangen, forteller moren.

Nå går det lenger og lenger mellom hver gang Pinturault får besøkt familiehytta. Toppidrettslivet stjeler for mye tid. Det norske språket forsvinner også bare mer og mer for 28-åringen.

– Han kommuniserte bare på norsk da han var liten. Jeg snakket kun norsk til ham. Han fikk litt vanskeligheter med fransk på skolen på grunn av det, og da ba læreren oss snakke kun fransk til ham, sier eksilbergenseren.

Her er 6,5 år gamle Alexis Pinturault under en sommerferie i Norge. Da han var liten elsket han å fiske krabber. Privat

Fått hjelp fra de nærmeste

Familien har alltid vært en viktig faktor for suksessen i Pinturaults idrettskarriere. Faren er eier av et luksuriøst hotell i den franske skibyen Courchevel. Der har Pinturault stått utallige turer.

Hans eldre søster tar del i driften av familiehotellet, mens den yngre broren har valgt samme vei som sin suksessrike storebror. Cedric er ni år yngre, men prøver å slå gjennom i alpinsporten.

Under intervjuet står kona ved hans side. Romane Faraut er alpinistens høyre hånd, både på jobb og i det private.

Hege Wiig Pinturault sammen med sønnene Alexis (t.v.) og Cedric (t.h.). Privat

Hater å tape

Siden han var ung har han hatt et enormt konkurranseinstinkt. For familien Pinturault handler det aldri om å «bare» delta.

– Han står ikke på start for å bli nummer fire eller fem. Hans ønske er, og har alltid vært, å bli best, sier moren.

Derfor blir denne sesongen ekstra spesiell for den fransk-norske alpinisten. I fjor var han nest best i verden bak Marcel Hirscher. Det ble nærmest en vane å være noen fattige hundredeler bak østerrikeren – gang på gang.

De få gangene han slo ham, smakte det ekstra godt. Men nå har Hirscher valgt å gi seg.

– Hva var din reaksjon da du fikk vite at Hirscher legger opp?

– Jeg må innrømme at det ikke var et godt øyeblikk for meg. Jeg har alltid likt ham som et menneske, og det har vært en bra rivalisering mellom oss. Det var alltid morsomt å konkurrere mot ham og noen ganger slå ham, sier Pinturault.

Alexis Pinturault vant sølv under OL i Pyeongchang i 2018. MATIC KLANSEK / BILDBYRÅN

Henrik Kristoffersen og Alexis Pinturault er blitt slått av Marcel Hirscher en rekke ganger. STEFAN WERMUTH / REUTERS

Kristoffersens største konkurrent

Det betyr at Henrik Kristoffersen seiler opp som Pinturaults største konkurrent denne sesongen. Nå må begge flytte fokuset fra den østerrikske skikunstneren til hverandre.

– Han får gjøre det han må gjøre, så gjør jeg det jeg må gjøre. Han var nummer to i totalcupen i fjor, og han er tre år eldre enn meg. Det er han som har presset på seg, ikke jeg, sier Kristoffersen, som ble nummer tre sammenlagt i verdenscupen forrige sesong.

Det er langt fra tilfeldig at de to er i toppen, mener Kjetil André Aamodt. Han har vært en stor beundrer av Pinturault i en årrekke. Denne sesongen ser han for seg et durabelt «norsk» oppgjør.

– Pinturault er generelt bare en kjempegod alpinist. I likhet med Henrik har han trent masse siden han var to år gammel. Det er de to guttene som har vært mest fokusert de siste årene. Det er ofte de som trener mest over tid, de som er mest seriøse, og de som er mest interessert i sporten som blir best. Etter at Hirscher har gitt seg, er det de to som er prinsene, sier den tidligere alpinisten med fire OL-gull.