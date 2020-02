Manchester City utestenges fra Champions League

Det opplyser det europeiske fotballforbundet (Uefa) i en pressemelding. Manchester City svarer at «de er skuffet, men ikke overrasket».

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Pep Guardiola og hans Manchester City er utestengt fra Champions League de to kommende sesongene. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

I en pressemelding fredag kveld opplyses det om at Manchester City utestenges fra Europas gjeveste klubbturnering de neste to sesongene.

Manchester City, som møter Real Madrid i åttendedelsfinalen i årets turnering, får tillatelse til å fullføre årets utgave av Champions League.

Grunnen til at klubben utestenges kommer av at Manchester City ikke har overholdt Financial Fair Play-reglementet (FFP). Det er et reglement som går på at klubber ikke skal bruke mer penger enn de tjener.

Det omtales som et «alvorlig brudd» på reglene. Avgjørelsen kan ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdom).

Manchester City skriver i en uttalelse på sine hjemmesider at de er «skuffet, men ikke overrasket» over kunngjøringen og at de vil anke avgjørelsen.

Klubben har også fått en bot på 30 millioner euro – omtrent 300 millioner norske kroner.

Styreformann Khaldoon Al Mubarak og manager Pep Guardiola. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Anklaget for feilrapportering av inntekter

I en årsrapport fra 2018 kom det frem at eierne til Manchester City hadde investert svimlende 14,7 milliarder i klubben siden 2008.

Ifølge FFP-reglene betyr det dermed at klubben må ha tjent inn i nærheten av det samme beløpet.

Men det har de ikke klart, mener Uefas finansstyre. I hvert fall ikke etter boken.

– Klubben er anklaget for å rapportere inn feil inntekter. De skal ha inngått hemmelige avtaler med sponsorer, med hensikt om at det skal se ut som at inntektene er høyere enn de egentlig er, har fotballskribent Lars Sivertsen tidligere uttalt.

Klubbens kreative måter for å skjule hemmelige avtaler kom frem etter avsløringer i mye omtalte «Football Leaks». Datalekkasjen fra 2016 regnes som historiens største, bestående av over 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball. Dokumentene er overgitt til den tyske avisen Der Spiegel og delt med VG som eneste mediet i Norge.

Blitt straffet tidligere

Det er ikke første gang klubben straffes for å bryte FFP-reglementet.

I 2014 ble City dømt til å betale 550 millioner kroner i bot for brudd på FFP, ifølge BBC. Klubben kunne også kun oppnevne 21 spillere i Champions League-troppen sesongen etter, mot det vanlige på 25 spillere.

Sivertsen uttalte i mai det er grunn til å tro at Uefa nå ønsker å statuere et eksempel, som strekker seg lenger enn kun en bot.

– Jeg tror det er 50–50. Det som taler mot er at det vil skape et enormt spetakkel og man har sett Uefa «feige ut» tidligere. Av storklubbene er derimot City et lag som er enklere å hakke på. De er de nye gutta på scenen. Det hadde skapt mye mer rabalder å sparke ut et lag som Liverpool for eksempel, sa han den gangen.