Han hadde fem mann foran seg før oppløpet på 1500-meteren i Stockholm. Så våknet Jakob Ingebrigtsen.

Sesongstarten i Diamond League-stevnet i Stockholm endte med suksess for Jakob Ingebrigtsen.

Med oppløpet igjen hadde 18-åringen fem mann foran seg, men en flott sluttspurt endte med 3. plass i spurt om annenplassen.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente, men jeg ble bare bedre og bedre. Det var motiverende å ta igjen en etter en, sier hovedpersonen selv til NRK.

– Ikke forventet

– En fantastisk sisterunde. Et slikt driv, med så lite kvalitetstrening som de har hatt, hadde jeg ikke forventet så tidlig. Det var solid, fastslår NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

18-åringen endte på samme tid som Ayanleh Souleiman, men måtte se andreplassen tilfalle 26-åringen fra Djibouti. Timothy Cheruiyot fra Kenya seiret med tiden 3.35,79.

– Jeg ser at han er veldig usikker, men så går det opp et lys for ham med én runde igjen at dette ikke var så verst. Den gikk veldig, veldig fort. Når han tør å plassere seg litt lenger fram i feltet med den avslutningen her, så blir det bra, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB etter løpet.

– Havnet i tomrom

Tyngre gikk det for storebror Henrik som endte på 9.-plass med tiden 3.45,46.

– Jeg havnet i et tomrom og hadde ikke sjanse til å holde følge med resten av feltet. Når det blir så store nivåforskjeller på min form og de som springer her, så blir det feltet her for bra for meg i dag, sa Henrik Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen-familien hadde ingen store forventninger til stevnet i den svenske hovedstaden onsdag.

– Ønsker å prestere

– Vi får gjøre opp når vi er mål. Vi har ikke noen definerte målsettinger for hverken det ene eller andre. Vi er fortsatt i mai og får ta det som det er. Men de er skrudd sammen slik at de ønsker å prestere når de er på startstrek, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Filip Ingebrigtsen løp ikke i Stockholm, men pappa Gjert var ordknapp om hvorfor onsdag kveld.