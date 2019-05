Henrik Ingebrigtsen mangler fartstrening, men løp likevel 1500 meter på anstendige 3.40,23 i Belgia lørdag kveld. Han vurderer å endre distanse.

– Jeg tror Henrik er veldig fornøyd med det han viste her og ikke minst at han nå har fått to løp i kroppen på få dager, sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen på telefon fra Oordegem like etter løpet.

Bare én time før midnatt løp Henrik inn til sjetteplass 1,25 sekund etter vinneren Marius Probst fra Tyskland (3.38,98).

Når han litt senere snakker med Aftenbladet, bekrefter han den gode følelsen Gjert snakket om.

– Jeg kunne ønsket at det gikk ett eller to sekunder fortere, men jeg kjenner at kroppen fungerer, og jeg har startet verre enn dette.

Gikk i rykk og napp

– Jeg har ikke helt flyten du trenger på 1500 meter, det går litt i rykk og napp, men det bedrer seg med mer banetrening, mener Henrik.

Etter 3000 meter på Fana stadion onsdag, valgte 28-åringen 1500 meter under International Flanders Athletics Meeting, IFAM, nettopp for å teste om han fortsatt har fart til distansen.

– For én uke siden lurte Henrik på om han kunne løpe i det hele tatt, så vondt hadde han i hofta. Nå vet han at alt fungerer, har fått bekreftet at grunnformen er veldig god, forklarer trenerpappa Gjert.

– Dessverre gikk det litt for sent underveis. Han la seg helt sist og avanserte mot slutten. Med større fart underveis hadde tiden blitt bedre. Dessuten ville avslutningen hans kommet bedre til sin rett.

Kan velge 5000 meter

Treneren og løperen ønsket å bruke løpet i Belgia som en pekepinn for resten av sesongen, en lang sesong som blir avsluttet med VM i Doha i månedsskiftet september/oktober.

– Henrik må vurdere om han skal satse på 5000 meter. Det kan være bedre for ham, særlig hvis han kjenner litt vondt. Det tar mer på kroppen å jobbe med farten for 1500 meter, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

Henrik er ikke umiddelbart enig.

– Jeg tenker at jeg kanskje har for lite mengdetrening til å satse på 5000 meter. I løpet av sesongen skal jeg nok klare 13.10 eller der omkring, men de beste løper godt ned på 12-tallet. Sånn det er nå, tror jeg det er enklere å skape toppfarten på 1500 meter, sier Henrik.

– Vi tar en diskusjon når vi kommer hjem, sier Gjert.

Hjem til barnedåp

Allerede søndag morgen skal de igjen innta Sandnes. Henrik har barnedåp. Da står minstedatteren Charlotte i sentrum.

– Det går i ett, men familien er innforstått med at det må være slik når du ønsker å bli best, sier trenerpappaen som forteller at Filip sto over i Belgia for å pleie ømme muskler.

– Han får alltid en sånn tung periode i mai og begynnelsen av juni etter høydeoppholdet i USA. Det har vært slik hvert år.

Gjert Ingebrigtsen melder ellers at alt nå går rette veien med yngstemann Jakob. Han fikk en kraftig forkjølelse, men trener allerede to økter om dagen.