Alarmen gikk da sesongkortholdere ikke gikk på kamp. Nå vrakes «den forhatte» mandagskampen.

Norsk Toppfotball tar grep for å få fylle tomme seter på norske fotballarenaer.

Halvtomme tribuner har vært et stort problem i norsk fotball denne sesongen. Her fra Lerkendal. Foto: Mariann Dybdahl / Birger Løfaldli

De offisielle tallene sier at publikumsoppmøtet i Eliteserien gikk ned med 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Det tallet tar imidlertid utgangspunkt i antallet solgte billetter.

Virkeligheten på stadion har vært en helt annen.

Gjennom høsten har en rekke klubber opplevd stadig større forskjell mellom antallet billetter som er solgt og antallet mennesker som møter opp. Derfor tar interesseorganisasjonen til toppklubbene nå grep.

Det mest konkrete er i første omgang at den omstridte mandagskampen nå er historie.

Neste sesong skal Eliteserien spilles med to kamper lørdag og seks kamper søndag i hver runde.

I april, oktober og november har lørdagskampene avspark klokken 16 og 18.

Fra mai til september spilles de klokken 18 og 20.

Søndagene spilles fem kamper klokken 18 og én kamp klokken 20.

Hovedkampen hver runde går i utgangspunktet på det siste kamptidspunktet lørdag kveld. Unntakene er seks såkalte supersøndager, hvor hovedkampen går på TV Norge søndag kveld.

– Da vi så at det var mange med billett som ikke møtte opp, da hadde vi et problem. Det har vi nå tatt tak i. Det blir spennende å se om vi lykkes med lørdagene, men vi er overbevist om at det vil gi flere supportere på stadion, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Supporterne får viljen sin

Mandagskampene har lenge vært sterkt mislikt i supporterklubbene landet rundt. Spesielt for bortefansen er det et meget dårlig kamptidspunkt.

– Grunnen til at supporterne ikke har fått gjennomslag med tanke på mandagskampene før, er i stor grad at det har vært god økonomi i medieavtalen å ha dem. Nå har vi fått Discovery på at de flytter den til lørdag. De tror også at det skal bli bra TV. Da vinner supporterorganisasjonene på det. Det er jo flott, sier Øverland.

Tall fra årets sesong viser at de største klubbene hadde alt fra 7–27 prosent lavere oppmøte på mandagskampene enn snittet for hele sesongen.

Kamper i juli og senere seriestart

En større publikumsundersøkelse Norsk Toppfotball har gjennomført, viser hvilke faktorer publikum legger mest vekt på når de bestemmer seg for om de skal gå på stadion eller ikke.

De viktigste er været (39 %), billettprisene (36 %), om jeg har noen å gå sammen med (34 %) og kamptidspunktet (34 %).

Været har norske fotballedere som kjent lite innflytelse over, men nå flytter de også flere kamper til månedene hvor det er størst sjanse for sol og litt varme.

Nytt neste år er at seriestarten er utsatt til april. Dermed slipper vi trolig scenene med snøkaos i de første rundene, slik kamper tidlig i mars har budt på de siste årene.

Cupfinalen er også flyttet. I år var den andre søndag i advent, neste høst blir den siste søndag i oktober.

– Så har vi også lagt opp til fem serierunder i juli. Nå får vi forhåpentlig et EM med Norge, og så får supporterne fullt trøkk med Eliteserien i juli, sier Øverland.

