Christian Berge finner pennen og noterer på hånden. Beskjedene kan være avgjørende i viktige øyeblikk i kampen.

TRONDHEIM: Perfekt? Nei da, Christian Berge har selvfølgelig noe han mener Norge kan gjøre enda bedre. Men strålende fornøyd, ja, det var sjefen for de svært gode håndballtider.

Norge tar med seg to poeng til hovedrunden i Malmö etter tre strake seire i Trondheim. I siste kamp på hjemmebane ble overraskelseslaget Portugal slått med seks mål.

– De er steintøffe, var beskrivelsen Berge brukte om motstanderen etter kampen.

For portugiserne spiller annerledes enn de fleste andre både i forsvar og angrep.

– Vi fikk opp intensiteten i pausen, og sa at de heller fikk bytte litt oftere. Da ble det bedre, vurderte trønderen.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Før kampen eller i pausen

Den observante TV-seer fikk kanskje også med seg at Berge hadde skrevet flere beskjeder rett på den venstre hånden. Det er et virkemiddel han bruker for å reagere riktig underveis i kampen.

– Det er hvis jeg trenger en løsning på noe veldig hurtig. Da har jeg alltid en papirlapp i lommen, og så har jeg noe skrevet på hånden, forklarer Berge til Aftenposten etter kampen.

Han er kjent for å forberede seg meget grundig gjennom lange analyser i forkant av kampene. Det er derfra han finner beskjedene som skal bli til blekk på huden.

– Når jeg så på video at Portugal gjør noen spesielt, så skriver jeg ned hva vi skal gjøre i akkurat det øyeblikket hvis de gjør det samme mot oss.

– Når er det du skriver det på hånden?

– Det er enten før kampen eller i pausen. Dette var før kampen, sier han om Portugal-notatene.

På TV 3s sending trakk han frem et eksempel. Portugiserne forsvarer seg ofte offensivt og har blant annet en 3–3-formasjon de bruker. Da skal Berge umiddelbart kunne minne seg selv på hva Norge bør gjøre.

Portugiserne er også ganske uforutsigbare. Hvis Norge da legger om til en angrepsspill som stå godt til et offensivt forsvar, så kan de finne på å legge seg ned i et «flatt forsvar» igjen.

Den islandske trussel

Det blir trolig en del notater også de neste dagene. Norge skal opp mot Island, Sverige og Slovenia i hovedrunden, samt enten Danmark eller Ungarn.

– Skal vi ta oss til en semifinale, så må de slås alle som en. Vi har nå iallfall planer om å klare det. Så får vi begynne med første kampen mot Island. De har sett bra ut, med Palmarsson i storslag, sier han om stjernespilleren med Aron til fornavn.

– Vi må analysere hva vi skal gjøre med ham, sier Berge.