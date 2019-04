Andrea Pharo Ronde (25) har bare ti prosent syn. Men istedenfor å gi seg som alpinist, valgte hun å ta opp kampen.

Tålmodigheten er kommet godt med for alpinisten som ikke fikk mulighet til å delta i Paralympics i Sotsji i 2014. Årsaken var at hun i 2012 ble sjekket av dem som klassifiserer utøvere til konkurranse internasjonalt. De mente at hun ikke så dårlig nok.

Bæringen følte avslaget som urettferdig. Siden den gangen har hun trent hardt, kjempet for å endre regelverket slik at det blir mer rettferdig og at færre utøvere faller mellom to stoler. I 2019 ble hun hørt.

Fakta: Andrea Pharo Ronde Født: 4.6. 1993 Idrett: Alpint Kommer fra: Hosle i Bærum Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer Yrke: Digital markedsfører

25-åringen, som er avhengig av en ledsager som kjører foran i bakkene, fikk Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC) – tilsvarende IOC – til å sette i gang med forskning. Tidligere hadde IPC sagt at det var en forutsetning for regelendringer.

Årene har gått, men plutselig har Pharo Ronde fått beskjed fra Norges Skiforbund om at IPC er ferdig med forskningen. Målet er å få en mer nyansert og rettferdig synstest og kanskje en ekstra klasse for dem som ser hakket bedre enn henne.

Alle paralpinister skal gjennom denne nye testen i løpet av 2019, og det gjelder også løpere som tidligere er klassifisert utenfor systemet.

– Vi krysser fingrene for at den nye testen vil gagne meg slik at jeg kommer innenfor og får konkurrere igjen, sier hun.

De norske landslagstrenere fulgte henne for øvrig på Tryvann før påske, for å se hvordan hun og makkeren kjørte.

Født med albinisme

Pharo Ronde ble født med albinisme. Det betyr at hun mangler pigment (fargestoff) i huden, håret og øynene. Albinisme medfører svaksynthet. Bæringen er både svaksynt og lysømfintlig. I Norge er det omtrent bare fire tilfeller av dette i året.

Alpinisten har aldri latt dette være hemmende. Hun har brukt det til sin fordel, som modell for fotografer og på catwalken. Men det hun synes er aller best er å ta på fartsdressen og beherske forholdene i alpinbakken.

Ved siden av alpinkjøring, driver hun med speedskiing. Sammen med ledsager Liss-Anne Pettersen (Lizzie), som hun alltid kommuniserer med på intercom underveis på trening og i renn, er rekorden 160,5 km/t.

Pettersen er for øvrig tidligere verdensmesteren i speedskiing fra 2013.

– Hva blir det første målet?

– Vi skal etter planen delta i SpeedMaster i franske Vars i april 2020. Det er ikke VM, men et verdensrekordforsøk. Målet er å bli verdens raskeste synshemmede på ski, og ekstra kult hadde det vært om vi klarte å nå 200 km/t. Deretter er målet VM i alpint i Norge i 2021 og Paralympics i Beijing i 2022.

– Hun skal ta gull der. I 2020 skal hun bli verdensmester i sin klasse, sier Joachim Wester Andersen.

Viktig bidragsyter

Han har vært en god støttespiller som har bidratt med å skrive e-poster, ta kontakt med folk, skaffe sponsorer, ta seg av pressen, være med på møter med Norges Skiforbund og pushe på i disse årene.

– Det er kult å se henne i aksjon. Det å prøve å bli verdensmester med ti prosent syn, står det respekt av. Hun har noen hårete mål og er ulik alle andre mennesker jeg har møtt. Jeg synes det som har skjedd nå, er fenomenalt, etter at hun har vært syv år i et vakuum.

Han legger til:

– Hun er fryktløs.