Skrekktallene som bør bekymre Solskjær: Dette kan være forklaringen.

Straffespark er nesten like enkelt som å ta avspark, lyder et kjent sitat fra Ivar Hoff. Det har ikke vært tilfellet for Manchester United denne sesongen.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

BORTESEIER: Ole Gunnar Solskjær tok en sterk seier borte mot Norwich søndag, men måtte også se at både Marcus Rashford og Anthony Martial bommet på hver sin straffe. JOHN SIBLEY / REUTERS

Søndagens seier mot Norwich kunne og burde vært større for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. To straffespark ble delt ut til de røde, men hverken Marcus Rashford eller Anthony Martial klarte å overliste Tim Krul i Norwich-buret.

Straffebommene ble ikke utslagsgivende denne gangen, men tidligere i sesongen har bom mot både Wolverhampton og Crystal Palace kostet Manchester United poeng.

United har fått flest straffespark i Premier League denne sesongen med sine seks. Kun to av dem har gått i mål.

– Vi kommer bare til å få flere og flere straffer fremover. Spesielt med de tre vi hadde foran i dag (Martial, James og Rashford, journ.anm.). Men vi må så klart trene på å sette straffene i mål, sa Ole Gunnar Solskjær etter søndagens kamp.

BOM: Anthony Martial fikk sjansen fra straffemerket etter at Marcus Rashford hadde bommet på Uniteds første. Tim Krul sto derimot i veien også denne gangen. CHRIS RADBURN / REUTERS

Får klart flest straffespark

Den brutale sannheten er faktisk at det er blitt bommet på totalt fem straffespark totalt i Premier League denne sesongen. Manchester United har stått for fire av dem.

Men selv om denne sesongens straffestatistikk er av det ekstreme slaget, er det ikke bare i år de røde fra Manchester har slitt med å sette straffene sine i mål.

På de siste tre sesongene er det kun Crystal Palace som har fått flere straffespark i Premier League. Totalt har Manchester United fått 21 straffespark. Kun ni av dem har funnet nettmaskene, noe som gir en uttelling på fattige 57 prosent. Til sammenligning har Liverpool fått 14, og kun bommet på én straffe.

– Større press i United

Geir Jordet er professor i idretts- og prestasjonspsykologi ved Norges idrettshøgskole, og er kanskje verdens ledende ekspert på straffespark.

At Ole Gunnar Solskjærs mannskap har bommet på fire av seks straffespark denne sesongen er oppsiktsvekkende i seg selv, men fordi slike ekstreme tall ofte jevner seg ut over tid, synes Jordet det er enda mer interessant å høre tallene fra de tre siste Premier League-sesongene.

– Grunnene til at man bommer på straffespark kan være mange. Men jeg tror definitivt det ligger noe i at størrelsen på Manchester United som klubb gjør at spillerne er utsatt for et enda større press enn hos andre lag, sier Jordet og trekker paralleller til det engelske landslagets statistikk i viktige straffesparkkonkurranser, samt et belgisk lag som har tilsvarende posisjon i Belgia som United har i England.

STRAFFEEKSPERT: Geir Jordet forsker på psykologien rundt det å skyte straffespark. Pressefoto, NIH

– For noen år siden ble jeg hyppig ringt opp av journalister i Belgia som ville ha svar på hvorfor Anderlecht hele tiden bommet på straffer. Og selv om United er en enda større klubb, så kan det sammenlignes.

En annen faktor som er med på å øke presset på United-spillerne er straffehistorikken de nå er i ferd med å opparbeide seg. Marcus Rashford har bommet på halvparten av sine straffer i Premier League denne sesongen, mens heller ikke Paul Pogba har en straffestatistikk det lukter mål av.

– Når man først er i gang med å bomme, så øker presset enda mer neste gang man skal frem og skyte. Det hjelper heller ikke når det blir mye snakk om det, som det ofte blir rundt United, sier Jordet, som tror at Solskjær fortsatt har tillit til Marcus Rashford som straffeskytter.

– Den straffen Rashford satt mot PSG i våres er fortsatt noe av det råeste jeg har sett, og han beviste der at press er noe han håndterer bra. Derfor tror jeg at Solskjær vil jobbe med Rashford på feltet og fortsette å gi ham muligheten.

NY SJANSE: Marcus Rashford har allerede bommet på to straffespark denne sesongen, men Solskjær ser fortsatt ut til å ha tillit til unggutten. JOHN SIBLEY / REUTERS