Ønsker å forlenge overgangsvinduet i Norge

Norges Fotballforbund (NFF) ser det på som nødvendig å gi klubbene mer tid til å selge og kjøpe spillere.

Brann-spillerne jubler for scoring mot Stabæk forrige sesong. Foto: FREDRIK VARFJELL, BILDBYRÅN NORWAY

Opprinnelig strekker det norske overgangsvinduet seg fra 9. januar til 1. april. På grunn av utsettelser og den kaotiske situasjonen forårsaket av koronaviruset, ser man nå grunn til å ta grep.

– Ja, vi ønsker å utvide vinduet, og dette er tatt opp med Fifa, sier direktør i NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn til VG.

Det er Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som godkjenner lengden på overgangsvinduene i forskjellige land. NFF har ikke gitt et konkret forslag om hvor lenge vinduet bør forlenges.

Toppfotballen i Norge er utsatt frem til 15. april. Først da kan klubbene få lov til å spille treningskamper. Seriestarten i Eliteserien er flyttet til starten av mai.

– Det viktigste for oss nå er å være med å ta ansvar for den situasjonen Norge er i, men jeg tenker at det er bra at NFF jobber med dette, sier Branns sportslige leder Rune Soltvedt til avisen.

NFFs Nils Fisketjønn åpner for å utvide overgangsvinduet. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Applauderes av Rosenborg

Rosenborg har vært aktive på overgangsvinduet etter avslutningen på forrige sesong. Trønderne har blant annet hentet inn kraftspissen Dino Islamović, Kristoffer Zachariassen og Carlo Holse.

Ut har bærebjelker som Mike Jensen, Alexander Søderlund og Yann-Erik de Lanlay forsvunnet.

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i klubben, støtter NFFs forslag. På spørsmål om det er et forslag som applauderes av Rosenborg, svarer hun følgende:

– Ja, det er det.

Viruset har skapt trøbbel for Rosenborgs spillerlogistikk.

– Det er selvfølgelig litt utfordrende. Alt stopper opp, men det er likt for alle. Og det er viktig å tenke på at det er folk som har det verre. Vi driver med fotball, liv og helse går først, forteller Dyrhaug.

Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg støtter forslaget. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Får støtte av Molde, Aalesund og Tromsø

Også i Molde er man enig med forbundet om at det er på sin plass med en endring.

– Vi er helt enige i det. Vi støtter det forslaget. I den uoversiktlige situasjonen akkurat nå, synes vi det er på sin plass å forlenge det videre, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Han forteller samtidig at det er ikke er spillerlogistikk som har vært førsteprioritert de siste dagene. Viruset har, som for mange andre klubber i Norge, skapt utfordringer for Molde.

– Vi må mente å se hvordan hverdagen etter hvert blir. Men vi skal spille i serie og Europa, så det er bra at vi får mer tid til spillerlogistikk, sier Stavrum.

På Sunnmøre er man også fornøyd med forslaget. Bjørn Erik Melland, sportslig leder i Aalesund, mener både NFF og Norsk Toppfotball (NTF) er «fremoverlente om dagen».

– Det er bra. Idrett blir uvesentlig i disse dager. Nå handler det om å få kontroll på sykdomsutbredelse, liv og helse. Når det er sagt så henger økonomi og spillerlogistikk i vår bransje tett sammen. Fremtidsutsiktene er usikre og det vil være fornuftig å tilpasse overgangsvinduet, sier Melland.

– Vi forholder oss lojalt til det NFF bestemmer seg for, sier Kristian Høydal i Tromsø.