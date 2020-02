Først fikk Haaland gjev pris. Så svarte han med ny scoring.

Erling Braut Haaland (19) fortsetter å bøtte inn mål. Igjen havnet 19-åringen på scoringslisten da Dortmund vant komfortabelt.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Erling Braut Haaland scoret sitt åttende ligamål for Borussia Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 4–0

Han var på riktig sted til riktig tid nok en gang. Igjen trengte han bare én berøring. Og igjen fikk han det til å se fryktelig enkelt ut.

Erling Braut Haaland scoret fredag sitt åttende ligamål i Bundesliga på sine fem første kamper. Det har ingen klart før ham.

Men det flere bet seg merke i: Han startet kampen med røde sko, før han byttet til hvite sko i pausen.

– Jeg hadde en litt bedre følelse med de hvite skoene. Det hjalp, sa han med et lurt smil til Viasat etter kampen.

– Det kan gjøre at han slapp negative tanker. Psykologisk og mentalt sett har det det alt å si. Har du troen på det, hjelper det, sa tidligere Bunderliga-proff Mohammed Abdellaoue om skobyttet under Viasats sending.

Scoringen kom etter at Jadon Sancho og Achraf Hakimi kombinerte vakkert på høyresiden. Foran mål satte Haaland fart mot målet, fintet bort forsvareren med en rask vending og viste seg foran mål.

– Han gjør en perfekt bevegelse, Erling Braut Haaland. I en kamp han ikke har vært 100 prosent, scorer han likevel, kommenterte Viasats Eivind Bisgaard Sundet.

Nordmannen satte inn Dortmunds tredje for kvelden, som til slutt vant komfortabelt 4–0.

LEST DENNE? Braut Haaland er nå verdt like mye som 120 nye eneboliger

Erling Braut Haaland lurte Frankfurt-forsvareren med en lur bevegelse. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Feide motstanderen av banen

De gulkledde fra Dortmund hadde få problemer med Frankfurt på beryktede Westfalenstadion. De siste to hjemmekampene i ligaen hadde klubben scoret hele ti mål. Fredag fortsatte målfesten.

Hjemmelaget gikk ut i et høyt press umiddelbart og styrte spillet. Det tok 33 minutter før den første scoringen satt. Frankfurt klarte å stå imot presset helt til forsvarsspilleren Lukasz Piszczek fikk rom utenfor sekstenmeteren. Polakken smalt ballen vakkert ned i keeperens høyre hjørne.

Haaland er ikke den eneste talentfulle 19-åringen klubben har. Sancho, som kom fra Manchester City i 2017, har vært en av ligaens beste spillere de siste årene. Fire minutter etter pause doblet engelskmannen ledelsen.

Deretter la Haaland på til 3–0, før Raphaël Guerreiro, som hadde storspilt kampen igjennom, fikk æren av å sette kronen på verket. Med et kvarter igjen la portugiseren på til 4–0. Det var Dortmunds 14. scoring på hjemmebane på tre ligakamper. Etter 79 minutter ble Haaland tatt av banen.

– Jeg synes generelt at det ikke var noe særlig i dag. Det var den dårligste kampen jeg har spilt så langt i år, sa Haaland.

Seieren sender Dortmund opp på annenplass på tabellen. Laget har flere spilte kamper enn klubbene i toppen, og kan falle på tabellen etter helgens kamper.

LES OGSÅ: Manchester City utestenges fra Champions League

Borussia Dortmund vant komfortabelt nok en gang. Foto: Martin Meissner / AP

Kåret til månedens spiller

I overkant av én time før fredagens kamp annonserte Dortmund på sin Twitter-profil at Haaland var kåret til månedens spiller i Bundesliga.

«En av mange flere, Mr. Haaland», skrev klubben.

Haaland spilte sin første offisielle kamp for klubben 18. januar. Etter to kamper sto han med forrykende fem mål for de gulkledde.

Totalt er han nå oppe i åtte ligascoringer for klubben. Han står i tillegg med ett cupmål.

Tidligere er Haaland kåret til månedens nykommer på det øverste nivået i Tyskland.

Møter PSG

Tirsdag får Haaland sin tøffeste test så langt i Dortmund-trøya. Da venter det franske storlaget Paris Saint-Germain i åttendedelsfinalen i Champions League.

– Dette gir selvtillitt. Det er ikke lett å spille mot Dortmund på hjemmebane, sa Viasat-ekspert Rune Bratseth.

Haaland var selv klar på at laget må heve seg før tirsdagens kamp.

– Vi vinner på en dårlig dag. Det er godt, men vi må opp noen hakk, sa han.

Haaland scoret åtte mål i Europas gjeveste klubbturnering. Da havnet han på scoringslisten mot storklubber som Liverpool og Napoli.