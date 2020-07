Manchester City tok andreplassen. Laget er likevel ikke sikret Champions League-plass.

Manchester City slo Brighton enkelt lørdag kveld. Nå rettes all fokus mot mandagens viktige «oppgjør».

Manchester City-trener Pep Guardiola grubler nok en del på hva dommen deres blir frem mot mandag. Foto: FRANK AUGSTEIN / Reuters

Brighton – Manchester City 0–5

Raheem Sterling ga Manchester City en drømmestart i borteoppgjøret mot Brighton da han satte inn 1–0 etter drøye 20 minutters spill.

Gabriel Jesus, som hadde målgivende pasning til kampens første mål, gikk fra servitør- til hovedrollen da han minuttet før pause økte til 2–0.

Manchester City fortsatte dominansen også etter pause, og to kjappe mål av Sterling og Bernardo Silva etter hvilen sørget for at gjestene ledet 4–0. Ti minutter før slutt fastsatte Sterling sluttresultatet til 5–0 og sikret hat trick.

Lørdagens seier gjør at City har sikret annenplassen i Premier League. Spørsmålet er derimot om de blir å se i Champions League neste sesong.

Sterling og City tok en enkel seier borte mot Brighton lørdag kveld. Foto: Julian Finney / POOL Getty

Tre forskjellige scenarioer

I februar ble det nemlig klart at klubben straffes av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for brudd på reglene om økonomisk fair play med utestengelse fra europacupene i to år.

City-lederne ble også ilagt en bot på 300 millioner kroner.

Manchester City anket inn avgjørelsen for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Dommen offentliggjøres mandag formiddag klokken 10.30 norsk tid.

Britiske medier skriver om tre mulige scenarioer:

Den opprinnelige dommen blir stående.

Straffen blir redusert. De utestenges i ett år.

Manchester City frikjennes.

Lars Sivertsen tror at Pep Guardiola kan finne på å forlate Manchester City om de utestenges fra Champions League. Foto: Elise Rønnevig Andersen

– Helt i det blå

Fotballekspert Lars Sivertsen bor i England og følger Premier League tett. Han har ingen anelse om hva dommen blir.

– På den ene siden virker det veldig tydelig at de har brutt reglene, men samtidig har jeg liten tiltro til den dømmende instansen i idretten når det kommer til å sette ned foten mot pengemakten. Jeg føler man er blitt skuffet mange ganger tidligere, sier Sivertsen.

Fotballeksperten påpeker at begge parter har kommet med uttalelser om at de er sikre på at det kommer til å gå deres vei.

– Uefa er sikre på at dommen er riktig, mens City er sikre på at de blir frikjent. For min del er det helt i det blå, sier Sivertsen.

– Vil få se store forandringer

Noe som derimot er sikkert, er at en eventuell utestengelse vil få konsekvenser. Lars Tjærnås, fotballekspert hos Aftenposten, påpeker at Manchester City har bygget klubben for nettopp å vinne Champions League.

– Alt annet har de vunnet, nå er det den største scenen som gjelder. Om dommen fra CAS resulterer i utestengelse, tror jeg vi kommer til å se store forandringer i klubben i løpet av et års tid, spår Tjærnås.

Manchester City er fortsatt med i årets utgave av Champions League. Der ligger de an til å gå videre til kvartfinalene etter 2–1-seier borte mot Real Madrid i den første av to kamper.

– I mine øyne er City en av to-tre største favorittene til å vinne. Men det betyr i så fall at flere spillere har enda mindre grunn til å bli værende, hvis de har oppnådd målet, og ikke får en ny mulighet før det som for dem fortoner seg som en evighet, sier Tjærnås.

Lars Tjærnås tror vi vil få se store forandringer i Manchester City om klubben utestenges fra Champions League. Foto: MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Guardiola kan forsvinne

Både Tjærnås og Sivertsen tror at en utestengelse vil føre til at spillere forsvinner. Kanskje også manager Pep Guardiola, hvis han lokkes av en annen klubb med ambisjoner og ressurser nok til å vinne Champions League.

– Det er hans største drøm å vinne med en annen klubb enn Barcelona. Han ønsker å vise at han er i stand til det også. Han har mislykkes med det to steder nå der mange av forutsetningene har vært til stede, sier Tjærnås.

Spanjolen har hele tiden sagt at han stoler på klubben når den sier at de ikke har gjort noe galt. Sivertsen tror dette kan være en taktikk fra Guardiolas side.

– Det gir jo Guardiola litt spillerom om dommen ikke blir annullert. Jeg tror ikke det er helt usannsynlig at han da finner ut at han vil gjøre noe annet, sier Sivertsen.

– En utrolig smell

Uavhengig av hvem som forlater klubben eller ikke, mener Sivertsen det vil være en dramatisk smell for klubben og dens eiere om utestengelsen blir stående.

– Ikke bare på grunn av selve utestengelsen, men fordi det er et prestisjeprosjekt. En av grunnene til at Abu Dhabi har investert så mye penger i dette prosjektet, er for å vise at de er sjenerøse eiere og at de skal assosieres med suksess, sier Sivertsen.

– De ønsker ikke å assosieres med å være den mest profilerte klubben som er blitt utestengt. Det ville vært en utrolig smell for dem, fortsetter han.

Om klubben slipper utestengelse, tror Tjærnås at de lysblå fra Manchester kan komme styrket ut av det.

– Da kan de internt kanskje klare å bygge opp en av de sterkeste drivkreftene hos alle fotballag – at det er oss mot resten – og vi tok rotta på dem.

