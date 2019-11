«Konflikt», «klinsj», «absurd situasjon»: Norge kan få en turner i OL som ikke vil trene med landslaget

Norge har fått en mannlig turner som er kvalifisert til OL i Tokyo. Han vil ikke trene med landslaget. Situasjonen fremstår som fastlåst.

Størst i Norge, og hvis Olympiatoppen tar ut Sofus Heggemsnes, kan han gjøre seg klar til Japan-tur til sommeren. OL går i Tokyo. Norges Gymnastikk og Turnforbund

I den store turnhallen på Norges idrettshøgskole, som ble innviet for snart to år siden, har landslagsgjengen på herresiden to treninger om dagen.

Landslagstrener Gabriel Negru, sjef siden 2013, og assistent Flemming Solberg er veiledere.

Norges beste turner, Sofus Heggemsnes, skulle vært der, men han har valgt å avstå fra disse treningene i regi av Turnforbundet. Han droppet å signere landslagskontrakten og trener med klubben Oslo Turn på Hasle. 20-åringen vil heller trene i sitt eget miljø, med ukraineren Valentyn Skrypin som han har hatt som trener siden han var ti.

Derfor står heller ikke Heggemsnes oppført på Turnforbundets hjemmeside over de 13 aktive som forbundet følger opp.

Fakta Stian Heggemsnes Alder: 20 år Bosatt: På St. Hanshaugen i Oslo. Klubb: Oslo Turn Trener: Foruten å trene selv, trener han yngre på Turnakademiet, type SFO. Bakgrunn: Spilte fotball der han slo hjul på banen. Ble oppfordret til å starte med turn. Utmerket seg på nybegynnerpartiet. Kjent for: Populær internasjonalt, et forbilde for mange, liker å danse og bukke etter konkurranser. Er ikke opptatt av poengsummer, dommerkarakterer og plasseringer. Meritter: Regjerende norgesmester allround, fikk også kongepokalen i Stavanger. Vant i tillegg gull i apparatene frittstående, bøyle og svingstand, pluss laggull med klubben. Bronse fra World Challenger i hopp. Kvalifiserte seg i siste VM til OL i 2020.



En trøblete sak

«Konflikt», «klinsj», «absurd situasjon», «helt jævlig».

Det er ord som kommer fra sentrale kilder som Aftenposten har pratet med i striden mellom forbundet og klubben, som er Norges største turnforening.

De fleste er redde for å si noe. Etter at Aftenposten snakket med trener Skrypin torsdag og fikk beskjed om å komme i hallen for å intervjue ham og turneren, fikk treneren beskjed om at han ikke kunne uttale seg.

I en telefonsamtale med Aftenposten mente klubbens daglige leder Fredrik Schøyen at saken ikke skulle skrives om. Ved ankomst hallen var det to ansatte som passet på at Aftenposten ikke fikk adgang.

Oslo Turns leder Anne-Mari Steinslands eneste reaksjon er «ingen kommentar».

Sofus Heggemsnes selv var velvillig tidligere på dagen, men besvarte senere ikke våre henvendelser.

Kom til overflaten

Da turneren Magnus Dahl-Hansen, som nylig gikk ut i avisen iTromsø og fortalte at han hadde vært på landslaget i 12 år, men ikke fikk lov lenger fordi han hadde flyttet fra hovedstaden hjem til Tromsø, skrev Sofus Heggemsnes på sin Facebookside:

«Trist med behandlingen av Magnus Dahl Hansen. Jeg er heller ikke velkommen på landslaget lenger fordi jeg ønsker å trene med klubb hvor jeg trives godt, føler meg trygg og som utvikler meg som turner. Og den klubbtreningen har tross alt ført til en OL-plass.»

Sofus Heggemsnes var rask med å kommentere en artikkel fra iTromsø om en annen turner, som valgte å flytte hjem til Tromsø. Facebook

Heggemsnes er ikke bare regjerende norgesmester, men også den som i VM i Stuttgart i høst klarte å få nok poeng og dermed kvalifisere seg til OL neste år. Det betyr at han kan bli tatt ut til OL i Tokyo, dersom Olympiatoppen, som siste instans, gjør det.

Det gjelder også for Julie Erichsen fra Bergen, som er OL-kvalifisert og kan bli første kvinnelig turner som bli tatt ut til et OL siden 1992, da Anita Tomulevska representerte Norge.

Stian Skjerahaug, som i siste OL i Rio ble første norske turner på 16 år i sommerlekene, har ikke gitt opp håpet om å få en ny OL-plass. Han trener daglig med landslaget på NIH, der han også går på skole. I EM i mai kan deltagerne kjempe om to ledige plasser.

Dette er kjernen i konflikten

Hva skyldes så konflikten som tærer både på forbund, klubb, trenere og aktive?

Regelen om at turnere som vil være på landslaget, må trene på landslagssenteret på Sognsvann, er kjernen i konflikten.

– Utgangspunktet er at vi tror de beste utvikler seg enda mer ved å trene sammen, sier tidligere turner Flemming Solberg (46), som er assisterende landslagstrener. Han legger til:

– Noen synes det er urettferdig.

Tre aktive turnere fra Oslo Turn har valgt å bli lokalt, fordi de mener at de har det best i sin egen klubb. To klubbkamerater valgte landslagsmodellen.

– Vi kan ikke tvinge noen, sier Solberg, som tidligere også var trener i Oslo Turn.

Fakta Landslagsmodellen Inntil utøvere på dette nivået er ferdig med videregående, kan de bo der de kommer fra. Forbundet ville i 2018 samle de beste i Oslo. Har to daglige treninger på Norges idrettshøgskole. Utøverne skriver kontrakt, som gir flere ressurser som mat og medisinsk oppfølging, men ikke lønn. Inntil i sommer var det anledning for dem som ikke hadde signert kontrakt, til å komme fire dager på landslagstreningen hver måned. Reisen måtte betales av egen lomme. Utøvere som takker nei til opplegget får ikke være med på landslagstreninger i utlandet. Landslaget drar til Barcelona i november. Mulighetene for å vise seg frem for landslagstrener blir da tre norgescuper og NM.

Vil aller helst ha med de beste

Landslagstrener Gabriel Negru (45) mener norske turnere har hatt stor fremgang ved at det er et felles opplegg, og at de beste stimulerer hverandre.

Rumeneren forteller at forbund og Olympiatoppen støtter opp om dette opplegget, men landslagssjefen selv respekterer det valget som Heggemsnes har tatt om å stå utenfor.

Turn i Norge har utviklet seg mye de siste årene, fra en 44. plass som lag i verden, slik det var da Negru overtok, til en 22. plass de siste årene. Fortsatt vil turnerne videre.

– Jeg håper uansett at det er mulig å legge en god plan for Sofus mot OL, sier Negru.

– Men er det ikke litt merkelig at den beste ikke er med?

– Vi vil aller helst ha de beste på ett sted, men det er veldig viktig at de vil det selv. De som sier nei får uansett mulighet til å kvalifisere seg til mesterskap.

Stilig. Sofus Heggemsnes boltrer seg på VM-arenaen. Norges Gymnastikk og Turnforbund

Få ressurser og de må samles

Forbundets generalsekretær Øistein Leren forteller om en landslagsmodell der noe av poenget har vært å få mest mulig ut av ressursene, og bruke dem på dem som vil være med, istedenfor å spre dem utover.

Toppidrettsmodellen for menn tilbyr gode treningsfasiliteter, forbundet dekker mat og fysioterapi. Aktuelle turnere får tilbud om å være med.

– Hvis de takker nei og vil trene i egen klubb, står de per definisjon utenfor. Det respekterer vi. Hvis de vil være med, er de hjertelig velkomne.

Leren sier at forbundet vil gjøre alt det de kan for at Sofus Heggemsnes skal komme seg til OL. Olympiatoppen tar ut i siste instans.

– Vi må finne et treningsopplegg han er fornøyd med.

Laget som deltok i VM. Her fra innmarsjen. Sofus Heggemsnes er nummer to fra venstre. Norges Gymnastikk og Turnforbund

Må få en avklaring

– Det er tragisk at det ikke er mulig å finne en løsning, sier den mangeårige turneren Espen Jansen (50), som i dag er trener på Jessheim og har fått med én turner sentralt. Jansen deltok selv i 18 VM og var på landslaget i 30 år.

Veteranen håper at det skal gå an å finne et kompromiss, selv om løsningen ikke blir perfekt.

Landslagets Stian Skjerahaug (27) fra Stavanger skulle gjerne hatt med Sofus i gjengen. Miljøet blant utøverne, enten de er med sentralt eller står utenfor, er uansett godt.

Rent generelt tror Skjerahaug at det å stå utenfor landslagsmodellen gjør det litt vanskeligere.

– Landslagssjefen ser oss hver dag. Målet med å starte en slik modell var jo for å samle oss. Hvis jeg ikke hadde hatt det senteret etter OL i Rio, hadde jeg kanskje sluttet.