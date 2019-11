Abraham og Pulisic fortsatte seiersrekken til Chelsea

Chelsea innkasserte sin sjette strake ligaseier i hjemmemøtet med Crystal Palace.

Tammy Abraham og Christian Pulisic scoret hvert sitt mål i Chelseas seier over Crystal Palace. TONY O'BRIEN / REUTERS / NTB SCANPIX

NTB

CHELSEA – CRYSTAL PALACE 2–0

Frank Lampards menn er virkelig i flyten for tiden og kunne juble for tre nye poeng på eget gress.

2-0-seieren over byrival Crystal Palace er lagets åttende i årets Premier League. Seks av dem har kommet på rad. Det er godt nytt før den vanskelige bortekampen mot Manchester City etter landslagspausen.

– Det viktigste var at vi tok tre poeng. I pausen sa manageren at vi måtte være fokuserte, så ville sjansene komme, sa Abraham til BT Sport og fortsatte:

– Crystal Palace er et godt lag. De forsvarer seg godt, og de frustrerte oss.

Ny Pulisic-scoring

Etter en målløs 1.-omgang sendte Tammy Abraham vertene i føringen da han ble spilt flott gjennom av Willian like etter pause. Alene mot Palace-keeper Vicente Guaita var 22-åringen iskald.

Ti minutter før slutt satte Christian Pulisic inn sitt femte ligamål på tre kamper. Amerikaneren var våken og stanget inn kampens siste scoring fra kort hold.

Tross en sjansefattig 1.-omgang var det Chelsea som var nærmest nettsus før sideskifte. Etter elleve minutter vartet Pulisic opp med et flott dribleraid, men 21-åringen klarte ikke å overliste gjestenes sisteskanse.

Tammy Abraham fortsatte scoringsformen da Chelsea slo Crystal Palace 2-0 lørdag. Alastair Grant / AP / NTB scanpix

Cahill tilbake på Stamford Bridge

Like før pausesignalet gikk hadde blåtrøyene en stor dobbeltsjanse. Reece James fikk lagt inn foran første stolpe, men Abraham nådde akkurat ikke fram. Ballen endte til slutt hos Willian, men Gary Cahill sørget for at 0-0 sto seg til pause.

Kampen var for øvrig den første til Cahill på Stamford Bridge etter at han forlot Chelsea etter 290 kamper for blåtrøyene.

Christian Pulisic jubler etter å ha gjort 2–0 for Chelsea. TONY O'BRIEN / REUTERS / NTB SCANPIX

Rekordungt lag

Med Lampard som manager har Chelseas unggutter virkelig fått sjansen. Lørdagens startoppstilling hadde en gjennomsnittsalder på 24 år og 88 dager. Det er den yngste startelleveren London-laget noensinne har brukt i Premier League.

Palace-manager Roy Hodgson er på sin side den eldste i Premier League-historien. 72-åringen fikk sin 300. Premier League-kamp som manager lørdag, men resultatet ga den tidligere Viking-treneren ingen grunn til å juble.

Crystal Palace får besøk av Liverpool etter landslagspausen.

