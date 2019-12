Real Sociedad vant med åtte (!) mål i cupen

Et reservepreget Real Sociedad-lag uten Martin Ødegaard i troppen tok seg greit videre i den spanske cupen med 8-0 borte mot lille Becerril.

Alexander Isak feirer scoring mot Real Madrid sammen med Martin Ødegaard. Svensken scoret to mål som innbytter i torsdagens cupkamp, mens Ødegaard hadde fått fri. Foto: Foto: Alvaro Barrientos, AP / NTB scanpix

Den belgiske VM-bronsevinneren Adnan Januzaj gjorde hattrick, mens svenske Alexander Isak kom inn ved pause og scoret to mål.

Januzaj og Willian José var de største navnene i Real Sociedads startellever, mens treneren garderte med Mikel Oyarzabal, Alexander Isak, Diego Llorente og Nacho Monreal på benken. Ødegaard var ikke i troppen.

Motstanderen holder til i Becerril de Campos, et sted med 754 innbyggere ikke langt fra hovedstaden. Laget fra regional 4. divisjon bød på innbitt motstand og holdt nullen i en drøy halvtime, men midtstopper Robin Le Normand scoret ledermålet i det 36. minutt, og Januzaj doblet rett før pause.

Isak kom inn for Willian José ved pause, og tidlige mål av Januzaj og Ruben Pardo i 2. omgang punkterte kampen. Den siste halvtimen fullførte Januzaj sitt hattrick før Isak (2) og Ander Barrenetxea avsluttet målfesten.

Det ble ikke flere cupbomber etter at Alavés tirsdag ble første toppserielag som røk ut av den spanske cupen, med 1-3 mot Real Jaén fra nivå fire. Leganés måtte samme kveld ha straffesparkkonkurranse for å gå videre, mens Athletic Bilbao, Eibar og Rayo Vallecano vant greit.

Onsdag vant Getafe, Sevilla, Valladolid og Villarreal sine kamper, mens Real Sociedad var ett av sju La Liga-lag som tok seg videre torsdag. Girona lå en stund under mot Linares, men vendte til 2-1-seier. Levante vant 5-0 over Melilla, Betis 4-0 over Antoniano, Celta 2-0 over Pena Azagresa, Espanyol 2-0 over Lleida og Huesca 1-0 over Laredo.

De fire lagene som i januar skal spille supercupturneringen i Saudi-Arabia har walkover til 16-delsfinalen. Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid og Valencia slipper dermed denne runden og den neste.

