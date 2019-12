Hun sjokkerte mot superstjernen. Nå vil 18-åringen bli sitt lands første OL-gullvinner.

Alice Robinson fra New Zealand kan bli et problem for norske alpinister de neste årene.

Alice Robinson gikk til topps da verdenscupsesongen begynte med storslalåm i Sölden. Foto: Marco Trovati / AP

De norske alpinistene Mina Fürst Holtmann (24) og Maria Tviberg (25) imponerte begge stort da verdenscupsesongen åpnet i Sölden, i slutten av oktober.

Det var imidlertid en 17-åring som stjal overskriftene etter storslalåmrennet.

Alice Robinson (er siden blitt 18) kommer ikke fra noe land med store vintersportstradisjoner. Nå imponerer hun, i det som kan være starten på den største vintersportskarrieren New Zealand har sett.

I Sölden tok hun sin første verdenscupseier, foran de to nordmennene, Tessa Worley og ikke minst den amerikanske superstjernen Mikaela Shiffrin, som har vært nærmest utilnærmelig de siste årene.

– Det at Mikaela var bak, er galskap, sier Robinson til Aftenposten.

Fakta Alice Robinson Født: 1. desember 2001 (18 år gammel) Har vokst opp på New Zealand (bodde i Australia til hun var fire) Debuterte i verdenscupen og OL da hun bare var 16 år gammel Vant storslalåmgull i junior-VM i år Vant også sesongens første verdenscuprenn. Fullførte ikke storslalåmrennet i Killington, men ble tirsdag nummer ti i Courchevel.

Roses av Shiffrin

Når hun snakker med oss, befinner hun seg i Val di Fassa, som er hennes europeiske base. Det er i de italienske fjellene hun legger grunnlaget for fremtidige prestasjoner lik den i Sölden, da Shiffrin og resten av verdenseliten ble parkert.

– Det var veldig kult. Været og snøen var perfekt, og jeg følte meg spent, men selvsikker, forteller Robinson.

At Shiffrin var blant konkurrentene hun slo, var ekstra spesielt. Under oppveksten i New Zealand var nemlig ikke Robinson noe særlig eksponert for de europeiske alpinistene. Utøvere som Shiffrin og Lindsey Vonn var derimot mer profilerte på newzealandsk TV. De er to av Robinsons største forbilder.

Og Shiffrin, som har fem gull i VM og to i OL, kjenner igjen seg selv i Robinsons stil.

– Alice kjørte utrolig i dag, akkurat som i Andorra i verdenscupavslutningen forrige sesong. Det var den «ingenting å tape-stilen». Jeg kan huske at jeg hadde den selv. Det var som en reise bakover i tid, sa Shiffrin til NBC etter rennet i Sölden.

Robinson (midten) med idolet Shiffrin (til venstre) under premieseremonien i Sölden. Foto: ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

Hjelpes av legendens tidligere trenere

Robinsons Sölden-seier var av det sensasjonelle slaget. 17-åringer har ikke for vane å vinne verdenscuprenn. Spesielt ikke mot konkurrenter av Shiffrins kaliber.

Det er likevel vanskelig å tenke seg at alle var like sjokkerte. Robinsons enorme ferdigheter og potensial er ingen hemmelighet. New Zealand har ikke akkurat store ressurser i alpint, men Robinson går i lære hos Chris Knight og Jeff Fergus, to av legenden Lindsey Vonns tidligere trenere.

– De har erfaring og vet hvordan ting fungerer, sier Robinson.

Verdenscupdebuten kom allerede 6. januar 2018. Måneden etter OL-debuterte hun – som 16-åring.

Det endte med 35.-plass i storslalåmrennet. I fremtiden har supertalentet planer om adskillig gjevere plasseringer.

Kan Alice Robinson bli New Zealands første gullvinner i et vinter-OL? Det er i hvert fall hennes store drøm. Foto: CHRISTIAN WALGRAM / BILDBYRÅN

Kan ta hjemlandets første vintergull

New Zealand har nemlig aldri vunnet et gull i vinter-OL. Landet gjorde sin første opptreden i vinterlekene da de sendte tre utøvere til Norge i 1952. Siden er det blitt to bronsemedaljer og ett sølv.

Den sistnevnte medaljen kom faktisk i alpint. Annelise Coberger tok sølv i slalåm under Albertville-lekene i 1992. Da var det nesten et helt tiår til Robinson skulle bli født.

Nå drømmer hun om å ta landets første gull.

– Jeg vokste opp med OL. Da visste jeg ikke noe særlig om verdenscupen. Nå er begge de to spesielle for meg, forteller Robinson.

Det hun alltid ville var å bli god i idrett. Mens mange fra hennes del av verden velger rugby, var det skisport som ble hennes karrierevei.

Nå håper hun at egne prestasjoner kan inspirere yngre årganger i hjemlandet til større alpininteresse, utover hobbykjøring i New Zealands vakre fjell.

– Jeg vil gjøre mitt beste i hvert eneste løp og prestere på et høyt nivå over lengre tid. Det er målet denne sesongen. Jeg skal holde meg innenfor topplasseringene.

PS: Alice Robinson ble nummer ti på tirsdagens storslalåm i Courchevel. Der ble Mina Fürst Holtmann nummer to.

