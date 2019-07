Oslo blir arrangør for VM i bryting i 2021. 1000 utøvere fra mer enn 100 nasjoner vil delta i gigantarrangementet.

Det er Det internasjonale bryteforbundet (UWW) som har besluttet at VM i bryting om to år skal gå i hovedstaden.

Mesterskapet vil gå over ni dager, og skal etter planen arrangeres på nye Jordal Amfi i oktober 2021. I en pressemelding fra Norges Bryteforbund opplyses det at 40.000 tilskuere er ventet til arrangementet.

225 timer TV-sending vil i tillegg generere rundt 170 millioner TV-seere til mesterskapet omfatter to grener for herrer (gresk-romersk og fristil) og en gren for kvinner (fristil).

– Et bryte-VM i Norge vil få store positive ringvirkninger for rekrutteringsarbeid, klubbutvikling, integreringsarbeid og synlighet for idretten vår. Vi tror også at et VM på hjemmebane vil styrke den sportslige satsingen og ikke minst arbeidet med nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund i en uttalelse.

Idrettspresidenten positiv

Idrettspresident Berit Kjøll applauderer også et bryte-VM i hovedstaden.

– Det er positivt at Norge påtar seg et stort internasjonalt idrettsarrangement, og at dette arrangeres på norske premisser med stor grad av nøkternhet og bruk av frivillige. Vi er glade for at Oslo kommune og staten bidrar med økonomisk støtte. Et VM vil bidra til aktivitetsøkning for brytesporten og rekruttering av frivillige som hele norsk idrett vil nyte godt av i fremtiden, sier hun.

Bryteprofilen Stig-André Berge gleder seg også over tildelingen, men tviler på at han selv blir å se på brytematta om to år.

– Jeg kommer til å ha lagt opp som aktiv bryter på toppnivå i 2021, men gleder meg på vegne av mine lagkamerater til at de skal kunne konkurrere foran et stort hjemmepublikum, sier mannen med både VM-og OL-bronse på merittlista i pressemeldingen.

Men i et intervju med NRK vil ikke Berge stenge døra helt.

– Jeg kommer til å være her. Jeg kommer til å bidra på en eller annen måte, og så får vi se om det blir som aktiv eller som tilskuer eller hva det blir, sier Berge.

Spleiselag

Både Oslo kommune og Kulturdepartementet er avgjørende støttespillere for at VM i Oslo blir en realitet. Mesterskapet har et budsjett på 65 millioner kroner. Kommunen bidrar med 15 millioner og staten ti millioner kroner.

– Vi ser at det er store forskjeller mellom ulike idretter når det gjelder eksponering og synlighet, og de minste kan ha utfordringer med å gjennomføre større mesterskap alene. Vi vil bevare det idrettsmangfoldet vi har i Norge, og derfor har vi opprettet en prøveordning for å gi en håndsrekning til idretter som trenger litt drahjelp. Totalt har vi satt av 20 millioner kroner til ordningen, og jeg er glad for å kunne gi 10 millioner kroner til bryte-VM i 2021, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Grace Bullen blir etter alle solemerker blant de sterkeste norske kortene på hjemmebane i 2021.

